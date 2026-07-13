อัปรีย์ไป จัญไรมา! เจิมศักดิ์ วิจารณ์เดือด ปมฮั้ว สว. หวังกินรวบประเทศ

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา ร่วมเวทีเสวนา "ครบรอบ 2 ปี เลือก สว. คดีถึงไหนแล้ว" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงาน (วิป) พรรคร่วมฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 พร้อมแสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อนต่อกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่าเป็นกระบวนการที่เลวกว่าที่คิดมาก และมีเป้าหมายเพื่อรวบอำนาจทางการเมืองผ่านระบบทุน
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รศ.ดร.เจิมศักดิ์ กล่าวว่า หากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการซื้อเสียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของประชาชน กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภากลับใช้วิธีซื้อโหวตเตอร์ เพื่อควบคุมผลการเลือกทั้งหมด นำไปสู่การผูกขาดอำนาจรัฐและการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้อิทธิพลของกลุ่มทุน ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างจากระบอบเผด็จการ เพียงแต่เปลี่ยนจากการใช้อาวุธมาเป็นการใช้เครือข่ายและกลไกทางการเมืองแทน พร้อมยกคำเปรียบเปรยว่า "อัปรีย์ไป จัญไรมา" เพื่อสะท้อนความร้ายแรงของสถานการณ์
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อดีต สว.ผู้นี้ยังระบุว่า หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งกรณีโพยรายชื่อและรูปแบบการดำเนินการที่ซับซ้อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจในการฮั้วเลือก สว.อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการครอบครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา เพื่อนำไปสู่การคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการให้ความเห็นชอบบุคคลในตำแหน่งสำคัญของประเทศ อาทิ อัยการสูงสุด ประธานศาลปกครอง และตำแหน่งสำคัญอื่น
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รศ.ดร.เจิมศักดิ์ เห็นว่า หากข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์ จะสะท้อนถึงความพยายามรวบอำนาจทางการเมืองผ่านกลไกของวุฒิสภาอย่างครบวงจร และเป็นการใช้อิทธิพลของระบบทุนเข้าครอบงำโครงสร้างการเมืองไทยในระดับที่น่ากังวลอย่างยิ่ง