นายกฯ ย้อนถาม “เขาเป็นใครนะ” หลัง “ณัฐพงษ์” จี้รับผิดชอบ หากศาลคว่ำ พ.ร.ก.กู้เงิน

9 กรกฎาคม 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีกำหนดวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดเงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท เพื่อรับมือวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ โดยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร พร้อมขอให้รอฟังผลการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ
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เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซีย หากผลคำวินิจฉัยออกมาไม่ว่าในทิศทางใด รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสั่งการไว้แล้วหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไม่มีความจำเป็นต้องสั่งการใดเป็นพิเศษ โดยให้รอฟังคำวินิจฉัย และรัฐบาลจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล
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อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามถึงกรณีฝ่ายค้านเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบ หากคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบ นายอนุทินถามกลับทันทีว่า “ใคร” ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะตอบว่าเป็นฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีจึงถามต่อว่าเป็นฝ่ายค้านคนใด พร้อมระบุว่าควรบอกให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทราบที่มาที่ไปว่าเหตุใดจึงตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายค้านมีสมาชิกมากกว่า 100 คน
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ผู้สื่อข่าวจึงระบุชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน นายอนุทินหัวเราะก่อนถามกลับว่า “ใครนะ ใครคือณัฐพงษ์” กระทั่งผู้สื่อข่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า “คุณเท้ง” นายกรัฐมนตรีจึงตอบว่า “อ๋อ หัวหน้าเท้ง”
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จากนั้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อถึงกรณีนายณัฐพงษ์ระบุว่า หากเกิดความผิดพลาดร้ายแรง นายกรัฐมนตรีควรแสดงความรับผิดชอบถึงขั้นลาออก นายอนุทินยิ้มก่อนถามกลับอีกครั้งว่า “เขาเป็นใครนะ” เมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้าน นายกรัฐมนตรีจึงกล่าวสั้นๆ ว่า “อ๋อ โอเค”
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ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ทุกฝ่ายจับตาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ พ.ร.ก.เงินกู้วงเงิน 4 แสนล้านบาท ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันจุดยืนว่า รัฐบาลจะรอฟังผลและปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ