7 สาเหตุที่ทำให้ ริมฝีปากคล้ำ
ปัญหา ริมฝีปากคล้ำ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง การที่ริมฝีปากสวยอมชมพูอาจทำให้เราดูสุขภาพดี และทำให้สาว ๆ หลายคนทาลิปสติกได้สวยมากขึ้น ริมฝีปากคล้ำสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากกรรมพันธุ์และเกิดจากการแพ้สารเคมี
สาเหตุของริมฝีปากคล้ำ
1. กรรมพันธุ์
เม็ดสีผิวของแต่ละคนมักจะแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติและกรรมพันธุ์ สีของริมฝีปากเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ เช่น เมื่อพ่อแม่มีปากสีคล้ำ ลูกก็มีปากสีคล้ำเช่นกัน
2. เกิดจากการทาลิปสติก
บางคนมีการทางลิปสติกไม่มีคุณภาพทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองเกิดขึ้น หรือในผู้ที่มีริมฝีปากคล้ำบางรายอาจเกิดขึ้นจากการแพ้น้ำหอมในลิปสติกรวมถึงการแพ้สารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
3. แสงแดด
หากริมฝีปากมีการสัมผัสกับรังสี UV มากเกินไป ร่างกายจะผลิตเม็ดสีเมลานินออกมาเพื่อปกป้อง
ริมฝีปาก การสร้างเม็ดสีเมลานินที่มากจนเกินไปอาจทำให้ริมฝีปากมีสีคล้ำได้ หรือผู้ที่มีอาการแพ้
ลิปสติกเมื่อเจอแสงแดด ก็อาจจะทให้ริมฝีปากมีสีคล้ำเพิ่มมากขึ้น
4. สภาพอากาศ
สภาพอากาศหรืออุณหภูมิเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากมีสีที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีอากาศ
หนาวจะทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัว ทำให้สีปากมีลักษณะสีซีดคล้ำได้ เป็นต้น
5. อายุที่เพิ่มขึ้น
อายุที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของสีริมฝีปากที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่ทำให้ริมฝีปากมีสีคล้ำขึ้นจากอายุที่เพิ่มขึ้น อาจเกิดจาก การรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การทาลิปสติก หรือแม้แต่แสงแดดในการใช้ชีวิตประจำวัน
6. อุปนิสัยส่วนตัว เช่น การชอบเลียริมฝีปากเป็นประจำ
การเลียริมฝีปากเป็นประจำเป็นอุปนิสัยส่วนตัวที่มาจากความเคยชิน ซึ่งน้ำลายของเรานั้นจะประกอบด้วยเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติช่วยในการย่อยอาหาร เมื่อเราเลียริมฝีปากจะทำให้
7. ขาดการบำรุง
การขาดการบำรุงริมฝีปากเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากมีสีคล้ำได้ง่ายขึ้น การบำรุงริมฝีปากเป็นประจำ จะทำให้ริมฝีปากมีความชุ่มชื่นและยังช่วยป้องกันรังสียูวี
วิธีแก้ไขเมื่อมีริมฝีปากคล้ำ
• ควรดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ
การดื่มน้ำสะอาดในปริมาณมาก ๆ จะฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณได้
• หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้ริมฝีปากคล้ำ
เมื่อมีริมฝีปากคล้ำควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่เป็นประจำ การเลียริมฝีปาก จากความเคยชิน หรือการใช้ลิปสติกที่ทำให้เกิดอาการแพ้
• ขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วบริเวณริมฝีปาก
ควรดูแลริมฝีปากให้มากขึ้น เริ่มต้นจากการทดลองใช้แปรงสีฟัน ค่อย ๆ ถูไปมาบริเวณริมฝีปาก เพื่อขจัดเซลล์ที่ตายแล้ว รวมถึงการสครับขัดปากโดยสูตรธรรมชาติ หรือสำเร็จรูปที่สามารถหาได้ ก็สามารถบำรุงและขจัดเซลล์ที่ตายแล้วได้เช่นกัน
• บำรุงริมฝีปากสม่ำเสมอ
ควรบำรุงริมฝีปากสม่ำเสมอด้วยการทาลิปบาร์มบำรุง หรือลิปแคร์ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ความชุ่มชื่นอย่างสม่ำเสมอ