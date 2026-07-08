“มังคุด” ราชินีผลไม้ของไทย ที่มีประโยชน์มากกว่าแค่ผลไม้ธรรมดา

หากพูดถึงผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทย หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น ผลไม้อย่าง “มังคุด” เป็นแน่แท้ เพราะมังคุดได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” (Queen of Fruits) อาจเป็นเพราะลักษณะภายนอกของผลที่มีกลีบบนหัวคล้าย ๆ กับมงกุฎของพระราชินี เป็นผลไม้ที่จัดว่ามีประโยชน์มากชนิดหนึ่ง โดยประโยชน์ของมังคุดไม่ได้อยู่แค่เนื้อที่เรานิยมรับประทานกันเท่านั้น เปลือกมังคุดก็มีประโยชน์มากมายในการรักษาโรคเช่นกัน วันนี้เรามาทำความรู้จักกับมังคุดให้มากยิ่งขึ้นกัน
เจาะลึกความเป็นมาของ “มังคุด”
มังคุด (mangosteen) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn. ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า มังคุดน่าจะมีปลูกในประเทศไทยมานานแล้ว ด้วยจดหมายเหตุของทูตจากศรีลังกาที่เข้ามาขอพระสงฆ์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงผลไม้ที่นำออกมารับรองคณะทูตโดยมีมังคุดเป็นหนึ่งในนั้น นอกจากมังคุด ยังเป็นอาหารแถมมีประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคนทั่วโลกได้อีก อย่าง ชาวกานา นำมาเคี้ยวกิ่งแขนงของมังคุดเพื่อดับกลิ่นปาก, ชาวจีนใช้เปลือกมังคุดย้อมผ้าหรือหนังให้เป็นสีดำและยังนำเข้าเปลือกมังคุดแห้งไปบดเป็นผงใช้เป็นยาแก้บิดสกัดใส่ยาขี้ผึ้งใช้ทาแก้ผื่นแพ้ และ ต้มเปลือกผลมังคุดรักษาอาการท้องร่วงและทางเดินปัสสาวะอักเสบ หรือ แช่น้ำค้างคืนหรือทำเป็นชาชงเพื่อรักษาอาการท้องเสียเรื้อรัง, ชาวฟิลิปปินส์ใช้ใบและเปลือกต้มน้ำเพื่อรักษาอาการท้องเสีย บิด ถ่ายพยาธิ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และเชื่อว่ากินผลมังคุดจะควบคุมอาการไข้, ชาวอินโดนีเซียกินเปลือกไม้แก้บิด ต้มใบแห้งดื่มแก้ไข้ บรรเทาอาการปวดท้อง, ชาวมาเลเซีย ใช้ใบมังคุดชงผสมกล้วยดิบและใส่เบนโซอินเล็กน้อยสำหรับทาแผลที่ขลิบ ต้มรากดื่มเพื่อรักษาอาการประจำเดือนไม่ปกติ ใช้เปลือกแก้บิด, ชาวบราซิลดื่มชามังคุดเชื่อว่ามังคุดจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเป็นปกติ ส่วนคนไทยเองก็ใช้ประโยชน์จากมังคุดได้มากมายเช่นกัน อย่างเผาเนื้อไม้เป็นถ่านไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิง และยังสามารถนำมาทำเป็นยาสมุนไพรไทยโดยใช้เปลือกผลมังคุดตากแห้งเพื่อแก้ท้องเสีย แก้บิด และรักษาแผล
มังคุด กับ สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)
ในปัจจุบันมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นว่า “มังคุด” มีสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่ถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่ามากกว่าวิตามินหลายเท่า สารชนิดนี้เรียกว่า “แซนโทน” (xanthone) ที่มีระดับที่สูงมาก จึงทำให้มังคุดมีสรรพคุณโดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ สามารถรักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็ง และหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอก รวมทั้งสามารถต้านเชื้อไวรัสได้อีกด้วย
8 ประโยชน์ของสารแซนโทนในมังคุด
ช่วยดูแลสุขภาพช่องปาก เพราะในเปลือกมังคุดมีสารแซนโทน (Xanthtoner) ที่ทางเภสัชวิทยาได้วิจัยและยอมรับว่ามีฤทธิ์ช่วยช่องปากได้หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุ ฤทธิ์ต้านเชื้อรา ฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส และฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรที่รักษาช่องปากด้วย สามารถนำมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากได้เช่นกัน โดยการนำเปลือกมังคุดมาต้มกับน้ำใช้อมบ้วนปาก แก้ปวดฟัน เหงือกอักเสบ เหงือกบวม แผลในปาก เป็นต้น
ช่วยบำรุงระบบการย่อยอาหาร หนึ่งในผลกระทบของอายุที่เพิ่มมากขึ้น คือ การลดประสิทธิภาพของกรดในกระเพาะ และมีส่วนช่วยลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคท้องร่วง อาการจุกเสียดท้อง ลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยระบบการย่อยอาหาร ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสาร Xanthone สามารถฆ่าแบคทีเรียที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ จึงช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารที่ดีขึ้นอีกด้วย
ป้องกันโรคหัวใจ โรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันเกิดจากเส้นเลือดบริเวณหัวใจขาดความยืดหยุ่น สาร Xanthone ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเส้นเลือด พร้อมต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ เมื่อเส้นเลือดแข็งแรง จะทำให้อัตราการเกิดโรคหัวใจลดลง
ช่วยต่อสู้และยับยั้งเซลล์มะเร็ง จากผลวิจัยบ่งบอกว่า สารสกัดจากมังคุด (Xanthone) ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ เซลล์ลูคีเมีย และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระตุ้นมะเร็งเต้านม มะเร็งในตับ มะเร็งในกระเพาะอาหาร และมะเร็งในปอด
ช่วยต้านโรคติดต่อ ผลการวิจัย ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย พบว่าสารสกัดจากมังคุด (Xanthone) สามารถหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้
ช่วยฟื้นฟูสภาพผิว อาการผิวเสียต่างๆ เช่น โรคผิวหนังอักเสบ ผิวเปื่อย พุพอง สิว โรคเรื้อน ผื่นแดง ตัวเปลือกในมังคุดสามารถรักษาโรคได้โดยวิธีธรรมดา อย่างการใช้ยา สเตลอรอยด์ และครีมต่างๆ แต่จากการนำสารสกัดจากมังคุด (Xanthone) ไปประยุกต์ใช้รักษาโรคผิวหนังต่างๆ สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ โดยไม่มีอาการแพ้หรืออาการข้างเคียงอื่นๆ
ช่วยป้องกันปัญหาทางสายตา โรคต้อหิน ต้อกระจก จากรังสีที่เข้ามาทำลายโปรตีนของเลนส์ในดวงตา ซึ่งสามารถป้องกันได้ ด้วยสารสกัดจากมังคุด (Xanthone)
ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ สารสกัดจากมังคุด (Xanthone) ได้ถูกนำมาทำเป็นยาต้านโรคไขข้ออักเสบและอาการอักเสบ และยังเป็นยาป้องกันโรคภูมิแพ้โดยไม่มีผลทำให้ง่วงนอน และผลข้างเคียงอื่นๆ
และปัจจุบันมังคุด นำมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ มากมาย ที่มีประโยชน์ในการดูเเลตัวเองของมนุษย์อย่างเราได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลช่องปากด้วยการสกัดสารจากเปลือกมังคุด และสมุนไพรอีก 14 ชนิด ของ มายบาซิน สเปรย์พ่นช่องปาก ที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสในช่องปากและลำคอ ลดอาการอักเสบช่องปาก ระงับกลิ่นปาก บรรเทาอาการแผลในช่องปาก ลดอาการเหงือกอักเสบ บรรเทาอาการระคายคอ นอกจากนี้ยังไม่มีน้ำตาล แต่ใช้ Xylitol ไซลิทอล ให้ความหวานแทนน้ำตาล ทำให้ชุ่มคอ และไม่ก่อให้เกิดฟันผุ