กกต.ไฟเขียวรับรอง “ชัชชาติ” นั่งผู้ว่าฯ กทม. พ่วง ส.ก.ครบ 50 เขต “ปรเมศวร์” คว้าเก้าอี้นายกเมืองพัทยา

7 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติรับรองผลการเลือกตั้ง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังได้รับคะแนนเสียง 1,537,784 คะแนน พร้อมประกาศรับรองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง 50 คน ขณะเดียวกันยังรับรอง “ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์” เป็นนายกเมืองพัทยา ด้วยคะแนน 20,184 คะแนน รวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 6 คน หลังไม่พบเรื่องร้องเรียนที่มีเหตุชี้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส
.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน กกต. ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 1,537,784 คะแนน พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ครบทั้ง 50 คน
.
นอกจากนี้ กกต. ยังมีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 20,184 คะแนน ตลอดจนรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 6 คน ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ
.
เหตุผลในการประกาศรับรองผลครั้งนี้ เนื่องจากไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส จึงเห็นควรให้ประกาศรับรองผลแก่ผู้ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการ
.
อย่างไรก็ตาม การประกาศรับรองผลดังกล่าวไม่ได้ตัดอำนาจของ กกต. ในการดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวนภายหลัง หากต่อมามีการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้ง โดย กกต. ยังคงสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
.
ทั้งนี้ คาดว่าสำนักงาน กกต. จะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นไป