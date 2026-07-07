สะเทือนสอบท้องถิ่น! พบ 5,000 ราย คะแนนไม่ตรงกระดาษคำตอบ ส่ง ป.ป.ช.ตรวจต่อ

กรณีตรวจสอบความผิดปกติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นขยายวงกว้างขึ้น หลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลตรวจสอบผู้ได้รับการเรียกบรรจุแล้วกว่า 15,000 ราย พบประมาณ 5,000 รายมีข้อมูลคะแนนที่ประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบ ถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ เตรียมส่งข้อมูลทั้งหมดให้ ป.ป.ช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อ ขณะที่ผู้ถูกตรวจพบความผิดปกติยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่ากระบวนการสอบสวนจะมีข้อยุติ หากพบว่ากระทำผิดจริงจึงเข้าสู่ขั้นตอนเพิกถอนสถานภาพตามกฎหมาย
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เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลกระดาษคำตอบเทียบกับคะแนนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว ภายหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อชุดแรกกว่า 15,000 ราย ซึ่งครอบคลุม 3 กลุ่มที่มีการเรียกบรรจุไปแล้ว
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นายวรศิษฎ์ระบุว่า ผลการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงสำคัญ โดยคะแนนที่มีการประกาศผลไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบประมาณ 5,000 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ และจำเป็นต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบในภาพรวม เพื่อพิจารณาว่าความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นจากกระบวนการใด มีบุคคลใดเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือไม่
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กระทรวงมหาดไทยจะส่งผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ตลอดจนแจ้งข้อมูลไปยังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดสอบและการประกาศผล เพื่อให้รับทราบถึงความผิดปกติที่ สถ.ตรวจพบ
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ส่วนข้อสงสัยว่ารายชื่อประมาณ 5,000 รายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการเดียวกับคดีที่ ป.ป.ช.ดำเนินการจับกุมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหรือไม่นั้น นายวรศิษฎ์ระบุว่า จำเป็นต้องส่งให้ ป.ป.ช.เป็นผู้ตรวจสอบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่อไป เนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้
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สำหรับประเด็นการนำข้อมูลชุดดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ส่งมอบให้ ป.ป.ช. นายวรศิษฎ์ชี้แจงว่า เป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะดำเนินการ เนื่องจาก สถ.ไม่มีข้อมูลส่วนนั้นอยู่ในความครอบครอง โดยการตรวจสอบของ สถ.ดำเนินการจากข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้ ป.ป.ช.ซึ่งสามารถตรวจสอบภาพรวมและเชื่อมโยงพยานหลักฐานจากหลายส่วนได้
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เมื่อถูกถามถึงสถานภาพของผู้ได้รับการบรรจุซึ่งอยู่ในกลุ่มประมาณ 5,000 รายที่พบความผิดปกติ นายวรศิษฎ์ระบุว่า การเพิกถอนออกจากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการได้เมื่อ ป.ป.ช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและพบว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิด โดยระหว่างนี้บุคคลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติ
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อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินกระบวนการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงภายในควบคู่กันไป แม้ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมอบหมายให้บุคคลใดเป็นประธานการสอบสวน ขณะเดียวกันยังมีคณะกรรมการที่มีนายปกรณ์เป็นประธานดำเนินการตรวจสอบในภาพรวมอีกส่วนหนึ่ง
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ต่อข้อกังวลว่า หากกระบวนการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน อาจกระทบต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากมีผู้ได้รับการบรรจุในกลุ่มที่พบความผิดปกติเป็นจำนวนมาก นายวรศิษฎ์ระบุว่า ไม่มีปัญหา เนื่องจากหากมีการกระทำผิด ความผิดนั้นถือว่าสำเร็จแล้ว ส่วนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับไประหว่างช่วงเวลาการตรวจสอบ จะต้องพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป โดยยืนยันว่าหากพบความผิดจริงย่อมต้องมีการพิจารณาผลย้อนหลังตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
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ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของการตรวจสอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนผู้ที่พบข้อมูลคะแนนไม่สอดคล้องกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมีมากถึงประมาณ 5,000 รายจากการตรวจสอบชุดแรกกว่า 15,000 ราย อย่างไรก็ตาม การระบุความรับผิดของแต่ละบุคคลยังต้องรอผลสอบสวนจาก ป.ป.ช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดเป็นรายกรณีต่อไป