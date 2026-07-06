ณวัฒน์ แซวต่อ โพสต์ตามหา “ศุภจี” หลังซ้อนท้ายรถพุ่มพวงอนุทิน

6 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่สร้างสีสันและเรียกเสียงหัวเราะบนโลกออนไลน์ เมื่อ “บอสณวัฒน์” หรือ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาโพสต์ข้อความเชิงหยอกล้อถึง ศุภจี สุธรรมพันธุ์ อีกครั้ง หลังปรากฏภาพเจ้าตัวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างในลักษณะ “รถพุ่มพวง” ซึ่งมี อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นผู้ขับ ท่ามกลางความสนใจของผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก
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ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์เคยโพสต์ข้อความในทำนองคิดถึงและถามหา ศุภจี หลังจากภาพกิจกรรมเกี่ยวกับรถพุ่มพวงได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ โดยระบุว่า “คิดถึงคุณศุภจี หลังโชว์รถพุ่มพวงหายไปเลย” ก่อนที่ข้อความดังกล่าวจะถูกแชร์และพูดถึงต่อ จนกลายเป็นมุกที่ผู้ติดตามจำนวนหนึ่งจับตาว่าจะมีการโพสต์แซวต่อเนื่องหรือไม่
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ล่าสุด ณวัฒน์ได้หยิบประเด็นเดิมกลับมาเล่นอีกครั้ง ด้วยการโพสต์ภาพ ศุภจี ขณะซ้อนท้ายรถพุ่มพวงของอนุทิน พร้อมเขียนข้อความว่า “ไม่รู้ว่าคุณศุภจีแกซ้อนรถพุ่มพวงแล้ว ไปลงที่ไหน ไม่เห็นแกอีกเลย” ส่งผลให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว และมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าเป็นการยิงมุกต่อเนื่องจากโพสต์ก่อนหน้าในสไตล์เฉพาะตัวของณวัฒน์