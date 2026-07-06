ศาลอาญาฟัน “ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น” คุก 6 เดือน คดีแจ้งความเท็จปมหวยอลเวง

ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก "ครูปรีชา" และ "เจ๊บ้าบิ่น" คนละ 6 เดือน ไม่รอลงอาญา ในคดีร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นคดีดังที่สังคมติดตามมาตั้งแต่ปี 2560
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่ห้องพิจารณา 906 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3448/2567 หรือคดี "หวย 30 ล้านบาท" ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ "ครูปรีชา" และนางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือ "เจ๊บ้าบิ่น" เป็นจำเลย ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หมายเลข 533726 จำนวน 5 ใบ ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 รวมมูลค่า 30 ล้านบาท โดยนายปรีชาอ้างว่าเป็นผู้ซื้อสลากชุดดังกล่าวจากนางรัตนาภรณ์ ก่อนระบุว่าทำสลากสูญหาย และเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ร.ต.ท.จรูญ วิมูล หรือ "ลุงจรูญ" ผู้ที่นำสลากไปขึ้นเงินรางวัล ในข้อหาลักทรัพย์
อัยการระบุในคำฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 2-28 พฤศจิกายน 2560 จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี โดยอ้างว่านายปรีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าว และซื้อจากนางรัตนาภรณ์ ทั้งที่ข้อเท็จจริงนายปรีชาไม่ได้ซื้อสลากหมายเลขดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ครอบครองหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสลาก
โจทก์เห็นว่าการแจ้งความดังกล่าวเป็นการนำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการสอบสวน เพื่อให้ ร.ต.ท.จรูญ ได้รับความเสียหายและอาจต้องรับโทษทางอาญาในข้อหาลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการแจ้งให้พนักงานสอบสวนบันทึกข้อความอันเป็นเท็จไว้ในเอกสารราชการ
ก่อนหน้านี้ จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดี โดยในวันนี้ทั้งนายปรีชาและนางรัตนาภรณ์เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามนัด
ภายหลังการพิจารณา ศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุกนายปรีชาและนางรัตนาภรณ์ คนละ 6 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ
สำหรับคดีหวย 30 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมมากที่สุด นับตั้งแต่เกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ระหว่าง "ครูปรีชา" กับ "ลุงจรูญ" เมื่อปี 2560 ก่อนขยายผลไปสู่การดำเนินคดีหลายสำนวน และกลายเป็นคดีที่ถูกจับตาจากสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา