ใยอาหารและอะโวคาโด: สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับใยอาหารในอะโวคาโด

อะโวคาโดมีใยอาหารหรือไม่?
อะโวคาโดเป็นแหล่งใยอาหารที่ดี ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนระบบย่อยอาหาร การควบคุมน้ำหนัก และสุขภาพหัวใจ
อะโวคาโดหนึ่งหน่วยบริโภค (1/3 ของอะโวคาโดขนาดกลาง ประมาณ 50 กรัม) ให้ใยอาหาร 3 กรัม ซึ่งคิดเป็น 11% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน
อะโวคาโดขนาดกลางหนึ่งลูกมีใยอาหาร 10 กรัม จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยเพิ่มปริมาณใยอาหารในร่างกาย
ใยอาหารในอะโวคาโดประกอบด้วย:
ใยอาหารที่ละลายน้ำได้ (1 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค): อาจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้มีสุขภาพดี เมื่อรับประทานร่วมกับอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลต่ำ
ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ (2 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค): ช่วยส่งเสริมสุขภาพระบบย่อยอาหารและช่วยให้ขับถ่ายเป็นปกติ
อะโวคาโดครึ่งลูก
ประโยชน์ที่อาจได้รับจากใยอาหารในอะโวคาโด:
อาจช่วยส่งเสริมความรู้สึกอิ่มท้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายการลดน้ำหนัก
ช่วยบำรุงสุขภาพลำไส้ด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อแบคทีเรียในลำไส้
เคล็ดลับง่ายๆ ในการเพิ่มอะโวคาโดลงในอาหารของคุณ:
บดอะโวคาโดบนขนมปังโฮลเกรน ผสมในสลัด หรือปั่นเป็นสมูทตี้
ควรรับประทานคู่กับอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ผลไม้ ผัก พืชตระกูลถั่ว และธัญพืชไม่ขัดสี
ค่อยๆ เพิ่มปริมาณใยอาหารทีละน้อย และดื่มน้ำมากๆ เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร
คุณอาจรับประทานใยอาหารไม่เพียงพอ และคุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นเช่นนั้น จากข้อมูลที่เผยแพร่ในปี 2021 โดยสมาคมโภชนาการแห่งอเมริกา พบว่ามีเพียง 5% ของผู้ชายและ 9% ของผู้หญิงเท่านั้นที่รับประทานใยอาหารในปริมาณที่แนะนำ คือ 25 กรัมต่อวัน โดยอิงจากอาหาร 2,000 แคลอรี่ต่อวัน การรับประทานใยอาหารไม่เพียงพอหมายความว่าคุณไม่ได้รับประโยชน์มากมายจากใยอาหาร แล้วทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ?
ใยอาหารเป็น คาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของอาหารทุกชนิด เมื่อคุณดูที่ฉลากโภชนาการ คุณจะเห็นปริมาณใยอาหารระบุไว้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้หรือใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ ใยอาหารทั้งสองชนิดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างสำคัญ ทั้งในด้านการควบคุมน้ำหนักและสุขภาพในระยะยาว ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจประโยชน์เหล่านี้และวิธีเพิ่มใยอาหารในอาหารของคุณโดยการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น อะโวคาโด
ใยอาหารคืออะไร?
คาร์โบไฮเดรตเป็นหนึ่งในสามสารอาหารหลัก (ร่วมกับไขมันและโปรตีน) ที่ร่างกายต้องการเพื่อเป็นพลังงาน เมื่อรับประทานเข้าไป คาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสเป็นหลัก ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองและกล้ามเนื้อ คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวคือคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบพื้นฐานที่สุด (กลูโคสและฟรุกโตส) ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติในผลไม้และผลิตภัณฑ์นม รวมถึงอาหารแปรรูป ขนมหวาน และของหวานอื่นๆ ร่างกายจะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวได้เร็วกว่า ดังนั้นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจึงเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งพบได้ในแป้งและใยอาหาร ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาลหลายโมเลกุลที่เชื่อมต่อกัน เนื่องจากโครงสร้างของมัน ร่างกายจึงใช้เวลานานกว่าในการย่อยสลาย
แม้ว่าใยอาหารจะถูกจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นเดียวกับแป้ง แต่มีความแตกต่างตรงที่ใยอาหารไม่สามารถย่อยหรือดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์โดยร่างกาย แต่จะคงสภาพเดิมขณะผ่านระบบย่อยอาหาร เนื่องจากคงสภาพเดิม ใยอาหารจึงไม่ถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสเหมือนคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น ส่งผลให้ใยอาหารอาจช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้โดยการชะลอการย่อยและการดูดซึมกลูโคส
ไอคอนอะโวคาโดและไฟเบอร์
ใยอาหารที่ละลายน้ำได้และใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ
โดยทั่วไปแล้วใยอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ประโยชน์ที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของคุณและชนิดของใยอาหารที่คุณบริโภคใยอาหารแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ใยอาหารที่ละลายน้ำได้และใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำอะโวคาโดให้ใยอาหารประมาณ 3 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ซึ่งหนึ่งในสามเป็นใยอาหารที่ละลายน้ำได้
ใยอาหารที่ละลายน้ำได้ซึ่งพบในอาหาร เช่น อะโวคาโด ธัญพืช เมล็ดพืช พืชตระกูลถั่ว และผัก จะละลายในน้ำและก่อตัวเป็นสารคล้ายเจลในลำไส้ ซึ่งจะช่วยชะลอการย่อยอาหาร และช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้โดยการทำให้อุจจาระที่เหลวจับตัวเป็นก้อนขึ้น และส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในทางกลับกัน ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจะไม่ละลายในน้ำ แต่จะจับกับน้ำในอุจจาระ ทำให้ปริมาณอุจจาระเพิ่มขึ้นและช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ใยอาหารชนิดนี้ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ และพบได้ในอาหาร เช่น อะโวคาโด ธัญพืชไม่ขัดสี ถั่ว และผักราก เช่น บีทรูทใยอาหารที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกันเนื่องจากมีผลต่อร่างกายต่างกัน ใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะช่วยชะลอการย่อยอาหารและจับกับคอเลสเตอรอลในระบบย่อยอาหารลดการดูดซึมและลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติโดยการเพิ่มปริมาณอุจจาระ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของอาการท้องผูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ โดยรวมแล้ว ใยอาหารทั้งสองชนิดนี้มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม
ประโยชน์ของใยอาหาร
ใยอาหารมีประโยชน์มากกว่าแค่ช่วยย่อยอาหาร มันยังมีบทบาทสำคัญในการบำรุงสุขภาพหัวใจ การควบคุมน้ำหนัก การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และสุขภาพลำไส้ตั้งแต่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและลดการอักเสบ ไปจนถึงช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ใยอาหารจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว
สุขภาพหัวใจ
ใยอาหารมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจได้หลายวิธี ใยอาหารจากผลไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพโดยรวม ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและอาจลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ อะโวคาโดเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีและเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารของคุณ
การบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยใยอาหารอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ใยอาหารสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ซึ่งช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้อย่างปกติ ใยอาหารในอะโวคาโด รวมถึงสารอาหารอื่นๆ ในอะโวคาโด สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจได้ การวิเคราะห์แบบเมตา (meta-analysis) ได้ประเมินผลกระทบของการบริโภคอะโวคาโดต่อระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL นักวิจัยสรุปด้วยหลักฐานระดับปานกลางว่าการบริโภคอะโวคาโดมีผลต่อระดับ LDL-C ในระดับปานกลางถึงมาก การศึกษานี้อาศัยงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว ซึ่งมีข้อจำกัดเฉพาะ และผลการวิจัยไม่สามารถนำไปใช้กับประชากรทั้งหมดได้ นักวิจัยได้ประเมินความเสี่ยงของอคติและความแข็งแกร่งของหลักฐานสำหรับแต่ละการทดลองทางคลินิก 12 ครั้ง และการเปรียบเทียบ 14 ครั้ง ผลลัพธ์จากการศึกษาขนาดใหญ่ครั้งนี้สนับสนุนว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ
การลดน้ำหนัก
ใยอาหารช่วยชะลอความเร็วในการย่อยอาหาร ทำให้คุณรู้สึกอิ่มและอาจช่วยให้คุณรับประทานอาหารน้อยลงและรู้สึกอิ่มนานขึ้น นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความอิ่ม เมื่อคุณรู้สึกอิ่มแล้ว คุณจะรู้สึกอยากรับประทานอาหารเพิ่มน้อยลงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่นาน
การศึกษาในผู้ใหญ่ 31 คนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกหรือทั้งลูกลงในอาหารเช้า ช่วยลดความหิว เพิ่มความพึงพอใจในมื้ออาหาร และเพิ่มระดับฮอร์โมน PYY และ GLP-1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอิ่ม งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์โภชนาการอะโวคาโด โดยใช้มาตรวัดแบบอนาล็อก (Visual Analog Scale) ในการวัดผลลัพธ์เชิงอัตนัยเป็นเวลาสูงสุดหกชั่วโมง แม้ว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ในวงกว้าง แต่ผลการวิจัยเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอะโวคาโดกับประโยชน์ในการควบคุมน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น
ใยอาหารมีส่วนช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโดยช่วยป้องกันการรับประทานอาหารมากเกินไปและส่งเสริมการย่อยอาหารตามปกติ ในขณะที่กำลังลดน้ำหนัก ควรใส่ใจกับการบริโภคใยอาหาร และพยายามรับใยอาหารจากอาหารธรรมชาติมากกว่าอาหารเสริมเพื่อประโยชน์สูงสุด
การจัดการอาการของโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ในร่างกายดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยนำกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อภาวะนี้ ตับอ่อนจึงผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อพยายามควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตับอ่อนอาจลดความสามารถในการผลิตอินซูลินให้เพียงพอ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความเสียหายของไต และความเสียหายของเส้นประสาท
ใยอาหาร โดยเฉพาะใยอาหารที่ละลายน้ำได้ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยการชะลอการย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะช่วยป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังมื้ออาหาร ทำให้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ง่ายขึ้นตลอดทั้งวัน เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดภาระของตับอ่อนได้ นอกจากนี้ การส่งเสริมความรู้สึกอิ่มและลดความหิวและความอยากขนมหวาน ใยอาหารที่ละลายน้ำได้ยังช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการและป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อีกด้วย
ช่วยบำรุงสุขภาพลำไส้ของคุณ
ใยอาหารมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพลำไส้ โดยใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำและใยอาหารที่ละลายน้ำได้ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำจะเพิ่มปริมาณอุจจาระและช่วยให้อาหารเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดโอกาสเกิดอาการท้องผูก ซึ่งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายและนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคริดสีดวงทวาร การขับถ่ายเป็นประจำยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในลำไส้ให้แข็งแรงโดยลดระยะเวลาที่สารพิษสัมผัสกับเยื่อบุลำไส้ให้น้อยที่สุด
ในทางกลับกัน ใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะช่วยบำรุงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ใหญ่ เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้หมักใยอาหารที่ละลายน้ำได้ พวกมันจะผลิตกรดไขมันสายสั้น (SCFAs) เช่น บิวทิเรต ซึ่งช่วยบำรุงสุขภาพของเยื่อบุลำไส้ ลดการอักเสบ และเสริมสร้างเกราะป้องกันลำไส้ จุลินทรีย์ในลำไส้ที่สมดุล ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยใยอาหารที่ละลายน้ำได้ ยังเชื่อมโยงกับการย่อยอาหารที่ดีขึ้น ภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น และแม้กระทั่งอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วย