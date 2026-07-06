6 เคล็ดลับ กำจัดเชื้อราในห้องน้ำ ให้อยู่หมัด ไม่กลับมาเป็นอีก
ห้องน้ำกับเชื้อรา ปัญหายอดฮิตของคนมีบ้าน
“ห้องน้ำ” นับว่าเป็นหนึ่งในห้องที่มีเชื้อโรคมากที่สุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นห้องที่มีการสะสมความชื้น จนก่อให้เกิดคราบราดำตามร่องกระเบื้อง และซอกเล็ก ๆ ที่ยากต่อการทำความสะอาด เมื่อสะสมไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหา ราในห้องน้ำ ตามมา โดยผลกระทบของเชื้อราและคราบสกปรกในห้องน้ำ นอกจากจะทำให้ห้องน้ำดูสกปรก ไม่สวย แถมยังไม่น่าดูแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายอีกด้วย นอกจากคราบราดำตามพื้นและผนังในห้องน้ำแล้ว จุดอื่น ๆ ก็สะสมความสกปรกเอาไว้ไม่ใช่น้อย โดยที่คุณอาจจะคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น • บริเวณชักโครก ไม่ว่าจะเป็น ที่รองฝาสุขภัณฑ์ รวมถึงฐานด้านล่างที่มีคราบหินปูนจากน้ำที่ใช้ • กลอนประตู ที่อาจจะมีคราบสกปรกและฝุ่นสะสมอยู่ • ก๊อกน้ำ รวมถึงวัสดุในห้องน้ำที่ทำจากโครเมียม ที่มักเกิดคราบสนิมและตะกรัน
1. น้ำส้มสายชู
การทำความสะอาดห้องน้ำที่มีคราบสกปรก และ ราในห้องน้ำ แบบง่าย ๆ ก็คือ การใช้น้ำส้มสายชู ซึ่งหากเป็นห้องน้ำที่มีคราบไม่หนักมาก ก็ให้นำไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน 2 : 1 แต่หากมีคราบและเชื้อราสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะ ก็ให้ใช้แค่น้ำส้มสายชูเปล่า ๆ เทราดลงไป แล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที ก็ให้เริ่มขัดพื้นห้องน้ำได้เลย แต่อย่าทิ้งไว้นาน เพราะพื้นผิวอาจถูกกัดกร่อนจากน้ำส้มสายชูได้
2. สูตรเบกกิ้งโซดา + น้ำส้มสายชู
สำหรับเทคนิคการทำความสะอาดที่ได้ผลมาก ๆ คือ การใช้เบกกิ้งโซดาและน้ำส้มสายชูในการ กำจัดเชื้อราในห้องน้ำ โดยเริ่มแรกคือ ให้โรยเบกกิ้งโซดาลงบนร่องกระเบื้องที่มีคราบดำจากเชื้อรา แล้วให้นำน้ำส้มสายชูมาฉีดพ่นใส่ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 20 – 30 นาที หลังจากนั้นก็ให้นำแปรงมาขัดทำความสะอาดตามซอกซอนต่าง ๆ และล้างพื้นให้เรียบร้อย
3. สูตรน้ำมะนาว
อีกหนึ่งไอเท็มติดครัวอย่างมะนาว ก็สามารถนำมาทำความสะอาดและกำจัด เชื้อราในห้องน้ำ ได้อย่างอยู่หมัดไม่แพ้กัน โดยให้นำมาผสมกับส่วนผสมต่าง ๆ ดังนี้ • น้ำมะนาว 1/3 ถ้วยตวง • น้ำเปล่าประมาณ 7 ถ้วงตวง • เบกกิ้งโซดา 1/2 ถ้วยตวง • น้ำส้มสายชู 1/4 ถ้วยตวง หลังจากที่ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำแปรงมาจุ่มแล้วเอาไปขัดลงบนคราบในห้องน้ำ โดยเฉพาะแนวที่สะสมคราบดำเอาไว้ เมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งไว้สักระยะค่อยล้างน้ำออกก็เป็นอันเสร็จสิ้น
4. ผงซักฟอก และน้ำยาซักผ้า
อีกหนึ่งไอเท็มที่หลาย ๆ บ้านต้องมีก็คือ ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ซึ่งก็สามารถนำมาทำความสะอาดและกำจัดเชื้อราได้ดี ไม่แพ้กับการใช้เบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูเลย โดยสูตรนี้ให้นำผงซักฟอก 1/4 ถ้วยตวง ไปผสมเบกกิ้งโซดา 3/2 ถ้วยตวง แล้วให้นำไปป้ายตามแนวและร่องต่าง ๆ ทิ้งไว้ประมาณ 5 – 10 นาที ค่อยเริ่มขัดทำความสะอาด แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก 5 – 10 นาที ก่อนนำผ้ามาเช็ดคราบสกปรก เพียงเท่านี้ ราในห้องน้ำ ที่มีก็จะหายไปทันที
5. แอลกอฮอล์
ในยุคโควิดแบบนี้ หลาย ๆ บ้าน ก็คงมีแอลกอฮอล์อยู่ไม่มากก็น้อย เพราะฉะนั้น ลองเอาแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดและ กำจัดเชื้อราในห้องน้ำ ด้วยก็ได้ โดยการฉีดพ่นไปตามคราบดำแล้วทิ้งไว้สักระยะ หลังจากนั้นก็ค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาด แต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับคราบที่ฝังลึกมาก ๆ สักเท่าไหร่ เพราะจะเหมาะกับบริเวณเล็ก ๆ เสียมากกว่า
6. น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
หากรู้สึกว่าอยากขจัดคราบราดำให้อยู่หมัด ง่าย และไม่ยุ่งยาก แนะนำว่าให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ที่สามารถกำจัดเชื้อราและคราบสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างอยู่หมัด แถมยังถอนรากถอนโคนเชื้อราได้ดี ซึ่งน้ำยาทำความสะอาดก็มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกสรร ทั้งแบบน้ำและแบบสเปรย์ฉีด โดยราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยต้น ๆ เท่านั้น
จบปัญหาการ กำจัดเชื้อราในห้องน้ำ กับวิธีป้องกันการเกิดเชื้อราซ้ำซาก
ถึงแม้ว่าจะทำความสะอาดและกำจัด เชื้อราในห้องน้ำ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไปแล้ว แต่ในอนาคตปัญหาคราบสกปรกก็อาจหวนคืนมาให้กวนใจอีกได้อยู่ดี เพราะฉะนั้น หากไม่อยากมานั่งปวดหัวกับคราบสกปรกเหล่านี้
1. ใช้กาวยาแนวที่ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา
ส่วนสำคัญที่ทำให้ห้องน้ำสกปรก มีคราบราดำอยู่มากมายก็คือ บริเวณยาแนวตามจุดต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ควรเลือกใช้กาวยาแนวที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราเอาไว้จะดีกว่า เพราะไม่ใช่แค่ช่วยยับยั้งการเกิดคราบและเชื้อราเท่านั้น แต่ยังทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานของพื้นได้ด้วย
2. แบ่งโซนเปียก-แห้ง
อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่า ราในห้องน้ำ มีสาเหตุมาจากความชื้นที่สะสม เพราะฉะนั้น ควรแบ่งโซนเปียก-แห้งให้ชัดเจน เพื่อลดการเกิดคราบและการสะสมของความชื้น ที่สำคัญคือ การแบ่งโซนยังช่วยทำให้ลดโอกาสการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุในห้องน้ำได้ด้วย เช่น ใช้ฉากกั้นอาบน้ำเพื่อแยกโซน เป็นต้น
3. หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำเสมอ
ถึงแม้ว่าจะใช้ยาแนวที่ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อรา และการแบ่งโซนเปียก-แห้ง แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหมั่นทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเช่นเดิม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ราในห้องน้ำ อีกครั้ง
4. ทำให้ห้องน้ำระบายอากาศมากขึ้น
อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้ลดการเกิด เชื้อราในห้องน้ำ ก็คือ การทำให้ห้องน้ำไม่อับชื้นและระบายอากาศได้ดี โดยวิธีการคือ เปิดประตูหรือหน้าต่างห้องน้ำบ้าง เพื่อให้ช่วยระบายอากาศและความชื้น อันเป็นสาเหตุของการสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรีย ส่วนห้องน้ำที่มีพัดลมดูดอากาศ ก็อย่าลืมเช็กว่าทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะบางครั้งพัดลมดูดอากาศก็อาจจะมีปัญหา และหมุนเวียนอากาศได้ไม่ดี จนทำให้เกิดการสะสมความชื้นเสียอย่างนั้น ทั้งนี้ ควรเปิดพัดลมในระหว่างที่อาบน้ำทุกครั้ง และให้เปิดต่อเนื่องไปอีกประมาณ 30 นาที เพื่อให้ช่วยเรื่องการระบายอากาศ หรืออาจใช้วิธีการตั้งเวลาให้ปิดอัตโนมัติก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งาน
5. เช็ดคราบน้ำออกจากผนังบ้าง
บางครั้งที่อาบน้ำเสร็จแล้วพอมีเวลาบ้าง ไม่ได้รีบร้อนออกไปไหน แนะนำว่าให้เช็ดน้ำออกจากผนัง เพื่อช่วยลดความชื้น และยังช่วยลดการเติบโตของเชื้อราได้ด้วย