หัวตาบวมเป่งเหมือนสิวอักเสบ สัญญาณเตือนท่อระบายน้ำตาตัน
หัวตาบวมแดง เจ็บ กดแล้วปวด คล้ายสิวอักเสบ ร่วมกับอาการน้ำตาไหลตลอดเวลา อาจไม่ใช่แค่การอักเสบธรรมดา แต่เป็นภาวะ “ท่อระบายน้ำตาอุดตัน” ที่มีการติดเชื้อร่วมด้วย หากปล่อยไว้ การอักเสบอาจลุกลามถึงเบ้าตาได้ ควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
ท่อระบายน้ำตาอุดตันคืออะไร และทำไมถึงทำให้หัวตาบวม
ท่อระบายน้ำตาอุดตัน คือ ภาวะที่ทางเดินน้ำตาซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำตาจากดวงตาไหลลงสู่โพรงจมูกเกิดการตีบแคบหรืออุดตัน ทำให้น้ำตาไม่สามารถไหลลงตามปกติได้ ส่งผลให้น้ำตาเอ่อค้างอยู่บริเวณดวงตา และไหลออกมาภายนอกตลอดเวลา แม้ไม่ได้ร้องไห้ก็ตาม
โดยปกติ ร่างกายจะผลิตน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงผิวตาให้ชุ่มชื้น และเมื่อใช้งานเสร็จ น้ำตาจะไหลผ่านรูเล็ก ๆ บริเวณหัวตาเข้าสู่ท่อระบายน้ำตา หากทางเดินนี้เกิดการอุดตัน น้ำตาจะคั่งอยู่ในถุงน้ำตา ทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย และเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อ
เมื่อมีการติดเชื้อร่วมด้วย ผู้ป่วยอาจมีอาการบวม แดง ปวด บริเวณหัวตาด้านในใกล้จมูก ลักษณะคล้ายสิวอักเสบหรือฝีเล็ก ๆ ภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย หากปล่อยไว้โดยไม่รักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้
อาการแบบไหนที่ควรสงสัยว่าท่อระบายน้ำตาตัน
อาการที่พบบ่อยและไม่ควรมองข้าม คือ
•น้ำตาไหลตลอดเวลา แม้ไม่ได้ร้องไห้หรือโดนลมแรง
•ต้องคอยซับน้ำตาทั้งวัน จนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน
•มีอาการน้ำตาเอ่อเรื้อรังนานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน
•บวม แดง บริเวณหัวตาด้านในใกล้จมูก
•กดบริเวณหัวตาแล้วรู้สึกเจ็บ หรือคลำได้ก้อนนูน
•มีอาการปวดตึงบริเวณหัวตา โดยเฉพาะเมื่อมีการอักเสบ
•บางรายอาจมีหนองไหลออกจากหัวตา
•ในรายที่รุนแรง อาจบวมลามไปยังเปลือกตาหรือรอบดวงตา และมีไข้ร่วมด้วย
หากมีอาการเหล่านี้ โดยเฉพาะน้ำตาไหลเรื้อรังร่วมกับบวมแดงที่หัวตา ควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
ภาวะแทรกซ้อน หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา
หลายคนอาจคิดว่าแค่น้ำตาไหลหรือก้อนบวมเล็ก ๆ ไม่น่ากังวล และหวังว่าอาการจะหายเอง แต่ในกรณีที่มีการติดเชื้อร่วมด้วย หากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะหรือการระบายหนองอย่างเหมาะสม เชื้อโรคอาจสะสมและลุกลามได้
การอักเสบอาจลามไปยังผิวหนังรอบดวงตา ทำให้เกิดอาการบวมแดงกว้างขึ้น หรือในกรณีรุนแรงอาจลุกลามเข้าสู่เบ้าตา ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายและอาจกระทบต่อการมองเห็น ดังนั้น เมื่อมีอาการปวด บวม แดง มากขึ้น หรือมีไข้ ควรรีบพบแพทย์ทันที การรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน และทำให้การรักษาในระยะยาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวินิจฉัยและแนวทางการรักษา
ในระยะที่มีการอักเสบติดเชื้อ แพทย์จะเน้นรักษาการติดเชื้อก่อน โดยให้ยาปฏิชีวนะ และในบางรายอาจต้องเจาะระบายหนองออกเพื่อลดการสะสมของเชื้อ เมื่ออาการอักเสบดีขึ้นแล้ว แพทย์จะตรวจยืนยันว่ามีการอุดตันจริงหรือไม่ โดยการล้างท่อระบายน้ำตา หากพบว่ามีการอุดตันถาวร การรักษาหลักคือการผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำตา
โดยการผ่าตัดมี 2 วิธีหลัก ได้แก่ การผ่าตัดผ่านทางผิวหนัง และการผ่าตัดส่องกล้องผ่านโพรงจมูก ทั้งสองวิธีมีอัตราความสำเร็จประมาณ 80–90% โอกาสกลับมาเป็นซ้ำค่อนข้างน้อย โดยแพทย์จะพิจารณาวิธีที่เหมาะสมตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย
การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดท่อระบายน้ำตา
หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ กินอาหารได้ แต่ในช่วงแรกควรหลีกเลี่ยงอาหารร้อนจัด เพื่อลดโอกาสเลือดออกซ้ำ แนะนำให้ประคบเย็นบริเวณแผลหรือดั้งจมูก และหากเป็นการผ่าตัดผ่านผิวหนัง จะมีแผลขนาดเล็กประมาณไม่เกิน 1 เซนติเมตร โดยทั่วไปจะตัดไหมภายใน 7 วัน แผลเป็นมักเล็กและจางลงตามเวลา
ในบางรายอาจต้องล้างจมูกตามคำแนะนำของแพทย์ และควรมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ การดูแลหลังผ่าตัดอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการรักษาในระยะยาว
วิธีป้องกันและการสังเกตอาการตั้งแต่ระยะแรก
•สังเกตอาการน้ำตาไหลผิดปกติ หากไหลตลอดวันโดยไม่มีสิ่งกระตุ้น ควรพบแพทย์
•หากต้องคอยซับน้ำตาบ่อย ๆ ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ อย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรัง
•เมื่อเริ่มรู้สึกตึง เจ็บ หรือกดเจ็บบริเวณหัวตาด้านใน ควรรีบตรวจ
•หากมีอาการบวม แดง หรือคลำได้ก้อนเล็ก ๆ ใกล้หัวตา ไม่ควรบีบหรือกดเอง
•หลีกเลี่ยงการซื้อยาหยอดตามาใช้เองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
•ดูแลสุขอนามัยรอบดวงตาและใบหน้าให้สะอาด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
•ผู้ที่มีโรคไซนัสหรือโพรงจมูกอักเสบ ควรรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
•หากมีประวัติอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า แล้วเริ่มมีอาการน้ำตาไหล ควรเข้ารับการประเมิน
•มาพบจักษุแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยวินิจฉัยได้เร็วและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
แม้จะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจน 100% แต่การสังเกตอาการตั้งแต่ระยะแรกและพบแพทย์ทันที คือกุญแจสำคัญในการป้องกันอาการรุนแรงในอนาคต
สรุป
หัวตาบวมเป่งเหมือนสิวอักเสบ โดยเฉพาะเมื่อมีน้ำตาไหลเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณของท่อระบายน้ำตาอุดตันที่มีการติดเชื้อร่วมด้วย ไม่ควรมองข้ามหรือปล่อยให้หายเอง เพราะการอักเสบอาจลุกลามและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
การรักษามักเริ่มจากควบคุมการติดเชื้อก่อน จากนั้นจึงพิจารณาผ่าตัดเปิดทางระบายน้ำตา ซึ่งมีอัตราความสำเร็จสูง หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมาติดตามตามนัด หากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการน้ำตาไหลตลอดเวลา หรือมีก้อนบวมแดงที่หัวตา อย่ารอให้อาการหนักขึ้น การพบจักษุแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น คือกุญแจสำคัญในการปกป้องดวงตาและคุณภาพชีวิตในระยะยาว