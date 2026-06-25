ย้อนคำพูด “หนิง ปัทมา” ปมเชียงใหม่ หลัง “เป๊ก” ยอมรับทริปเกิดขึ้นจริง

หลังจากกรณีของ เป๊ก สัณณ์ชัย ออกมาเปิดใจยอมรับถึงความสัมพันธ์กับ หนิง ปัทมา พร้อมระบุว่าเรื่องการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องจริง รวมถึงยอมรับว่าทั้งสองเดินทางไปทำงานคอนเสิร์ตร่วมกันในหลายจังหวัด ล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการย้อนคำชี้แจงของฝ่ายหญิงเมื่อปลายปี 2568 ซึ่งเคยอธิบายถึงประเด็นดังกล่าวไว้แล้ว
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โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 หนิง ปัทมา เคยชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ถูกเชื่อมโยงว่าเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กับเป๊ก สัณณ์ชัย โดยยืนยันว่าไม่ได้เดินทางไปด้วยกัน แต่ไปทำงานร้องเพลงที่ร้าน Warm Up จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันดังกล่าวมีศิลปินหลายคนร่วมขึ้นเวที เพียงแต่คลิปที่ถูกเผยแพร่มีภาพเฉพาะตนเองและเป๊กอยู่บนเวทีเดียวกัน จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเดินทางไปด้วยกัน
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หนิงระบุว่า ตนเดินทางไปทำงานในฐานะนักร้อง และยืนยันว่าไม่ได้ร่วมเดินทางกับเป๊ก พร้อมย้ำว่าคลิปที่ถูกแชร์เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการแสดงบนเวทีเท่านั้น ขณะที่ศิลปินคนอื่นซึ่งร่วมแสดงในงานเดียวกันไม่ได้ถูกบันทึกภาพ จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
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อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เป๊ก สัณณ์ชัย ได้ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า เรื่องการเดินทางไปเชียงใหม่และสหรัฐอเมริกาเป็นความจริง พร้อมระบุว่าไม่ได้มีเพียงจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ทั้งสองเดินทางไปในโอกาสจัดคอนเสิร์ต โดยเป็นการไปอย่างเปิดเผย และตนเองก็ขึ้นเวทีร้องเพลงร่วมด้วย
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คำให้สัมภาษณ์ของเป๊ก สัณณ์ชัย ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากนำคำชี้แจงของหนิง ปัทมา เมื่อปี 2568 มาเปรียบเทียบกับคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของฝ่ายชาย ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์