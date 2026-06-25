อยู่ดี ๆ ทำไมตาโปน ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา อันตรายที่มองเห็นได้
อาการตาโปนเกิดจากลูกตายื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าปกติ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยคือ “ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา” ภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ จนทำให้เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อในเบ้าตาอักเสบ บวม และดันลูกตาออกมา นอกจากส่งผลต่อรูปลักษณ์แล้ว ยังทำให้เกิดภาพซ้อน มองเห็นไม่ชัด และในรายที่รุนแรงอาจเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ หากมีอาการตาโปนผิดปกติ ควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม
ตาโปน คืออะไร อาการแบบไหนที่ควรสงสัย ?
ตาโปน คือ ภาวะที่ลูกตายื่นออกมาด้านหน้ามากกว่าปกติ อาจเป็นเพียงข้างเดียวหรือเกิดทั้งสองข้างก็ได้ บางรายโปนไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดูผิดรูปอย่างชัดเจน ผู้ป่วยมักสังเกตได้จากการที่ตาดูโตขึ้นผิดปกติ หรือมีคนรอบข้างทัก
อาการที่มักพบร่วม
•ตาดูโตผิดปกติ
•หลับตาไม่สนิท
•เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล
•ปวดลึกในเบ้าตา
•มองเห็นภาพซ้อน
•การมองเห็นลดลงในบางราย
สาเหตุที่พบบ่อย
•ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา (พบบ่อยที่สุด)
•การติดเชื้อในเบ้าตา
•อุบัติเหตุหรือเลือดออกหลังเบ้าตา
•เนื้องอกในเบ้าตา
หากมีอาการตาโปนร่วมกับภาพซ้อน หรือการมองเห็นแย่ลง ควรรีบพบจักษุแพทย์ เพราะบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงสูญเสียการมองเห็นได้
ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการตาโปน ภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากฮอร์โมนไทรอยด์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำงานผิดปกติ ภูมิคุ้มกันไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้ผลิตฮอร์โมนมากเกินไป จนเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
ในขณะเดียวกัน ภูมิคุ้มกันยังไปกระตุ้นเนื้อเยื่อในเบ้าตา ทำให้เกิดการอักเสบ ไขมันในเบ้าตาเพิ่มขึ้น และกล้ามเนื้อตาหนาตัวขึ้น เมื่อพื้นที่ในเบ้าตาแน่นมากขึ้น ลูกตาจึงถูกดันออกมาด้านหน้า เกิดเป็นอาการตาโปน
นอกจากนี้ กล้ามเนื้อตาที่หนาและบวมอาจทำงานไม่สมดุลกัน ทำให้เกิดตาเขและภาพซ้อน ผู้ป่วยบางรายอาจไม่รู้ตัวว่ามีภาวะไทรอยด์เป็นพิษมาก่อน จนกระทั่งเริ่มมีอาการที่ตา ดังนั้นการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนไทรอยด์จึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการวินิจฉัย
ตาโปนเกิดจากสาเหตุอื่นได้หรือไม่ ?
แม้ไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อย แต่ตาโปนยังสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้ เช่น
การติดเชื้อในเบ้าตา
การติดเชื้อมักทำให้ตาโปนอย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ ผู้ป่วยมักมีอาการปวด บวม แดง ร้อนชัดเจน และอาจมีไข้ร่วมด้วย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที การติดเชื้ออาจลุกลามเข้าสู่สมองหรือกระแสเลือด ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อุบัติเหตุหรือเลือดออกหลังเบ้าตา
การกระแทกบริเวณดวงตาอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดเลือดออกหลังเบ้าตา ส่งผลให้ลูกตาถูกดันออกมาอย่างเฉียบพลัน ต้องรีบรักษาโดยด่วน เพราะแรงดันในเบ้าตาที่เพิ่มขึ้นอาจกดทับเส้นประสาทตา
เนื้องอกในเบ้าตา
เนื้องอกอาจเป็นทั้งชนิดธรรมดาหรือมะเร็ง บางครั้งอาจเป็นมะเร็งจากอวัยวะอื่นที่กระจายมาบริเวณเบ้าตา ทำให้ตาโปนช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นเพื่อประเมินความผิดปกติภายใน
ตรวจวินิจฉัยไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาอย่างไร ?
การวินิจฉัยเริ่มจากการซักประวัติอย่างละเอียด เช่น ระยะเวลาที่มีอาการ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของตา อาการปวด ภาพซ้อน หรือประวัติโรคไทรอยด์ จากนั้นจักษุแพทย์จะตรวจสภาพตา วัดระดับความโปน และประเมินการเคลื่อนไหวของลูกตา
การตรวจเลือดเพื่อดูระดับฮอร์โมนไทรอยด์เป็นขั้นตอนสำคัญ หากพบว่าฮอร์โมนสูงกว่าปกติ จะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย นอกจากนี้ แพทย์อาจส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เบ้าตา เพื่อดูว่ามีกล้ามเนื้อตาหนาตัว มีไขมันเพิ่มขึ้น หรือมีเนื้องอกซ่อนอยู่หรือไม่
การตรวจอย่างครบถ้วนช่วยแยกสาเหตุอื่นที่อันตรายออกไป และช่วยวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะการประเมินว่ามีการกดทับเส้นประสาทตาหรือไม่ ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางจักษุ
การรักษาไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตา
การรักษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลัก คือ ระยะอักเสบและระยะโรคนิ่ง
•ในระยะอักเสบ อาการยังไม่คงที่และมีการอักเสบมาก จึงยังไม่เหมาะกับการผ่าตัด การรักษาจะเน้นประคับประคอง เช่น ใช้น้ำตาเทียมเพื่อลดตาแห้ง ลดการระคายเคือง หากมีภาพซ้อนมาก อาจใช้การปิดตาข้างหนึ่งหรือแว่นปริซึมช่วย ในบางรายที่อักเสบรุนแรง แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาลดการอักเสบควบคู่กับการรักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษกับแพทย์ต่อมไร้ท่อ
•เมื่อเข้าสู่ระยะโรคนิ่ง อาการคงที่และการอักเสบลดลงแล้ว จึงพิจารณาผ่าตัดฟื้นฟู เช่น ผ่าตัดลดความโปนของตา หรือผ่าตัดแก้ตาเขเพื่อลดภาพซ้อน การผ่าตัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีและลดโอกาสต้องผ่าซ้ำ
ภาวะแทรกซ้อน ถ้าไม่รักษาจะอันตรายแค่ไหน ?
ความรุนแรงของตาโปนขึ้นอยู่กับสาเหตุ หากเป็นไทรอยด์เป็นพิษขึ้นตาในระดับรุนแรง อาจเกิดการกดทับเส้นประสาทตา ส่งผลให้การมองเห็นลดลงอย่างรวดเร็ว และในบางรายอาจสูญเสียการมองเห็นถาวร
ผู้ป่วยที่หลับตาไม่สนิทเป็นเวลานาน อาจเกิดแผลที่กระจกตา ติดเชื้อ หรือกระจกตาอักเสบเรื้อรังได้ นอกจากนี้ ภาพซ้อนเรื้อรังยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทำให้ทำงานหรือขับรถลำบาก
ในกรณีที่ตาโปนเกิดจากการติดเชื้อหรือเนื้องอก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจลุกลามรุนแรงถึงขั้นอันตรายต่อชีวิต ดังนั้น การประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง