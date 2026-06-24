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ประเด็นที่อาจทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเด็นที่อาจทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านล้มเหลว