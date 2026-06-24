เราไม่ควรล้างไก่สดก่อนนำมาปรุงอาหาร จริงหรือ?
เราไม่ควรนำไก่สดมาล้างก่อนทำอาหารจริงหรือไม่? ข้อมูลนี้เป็น “ความจริง” แต่เป็นประกาศที่ออกมาเฉพาะในประเทศฝั่งตะวันตกเท่านั้น เพราะว่าในโรงงานแถบตะวันตกเมื่อเนื้อไก่ถูกทำความสะอาดและชำแหละเรียบร้อยแล้ว จะถูกแช่แข็ง (Freeze) โดยทันที ทำให้การเกิดเชื้อโรคนั้นน้อยมากๆ
เมื่อเรานำเนื้อไก่แช่แข็งออกมาล้างก็จะมีโอกาสทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะเปิดโอกาสให้เชื้อโรคแพร่กระจายมากกว่าเดิม หรือเวลาล้างไก่ แล้วน้ำที่ใช้ล้างกระเด็นไปติดเสื้อ ติดภาชนะ เมื่อมีคนมาสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคได้ แต่คำแนะนำนี้ถูกประกาศออกมาในแถบประเทศฝั่งตะวันตกเท่านั้น
ในประเทศของเราเองจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างจากประเทศฝั่งตะวันตก คือ
ส่วนใหญ่เมื่อเนื้อไก่ถูกชำแหละแล้วจะถูกส่งต่อมาขายยังตลาดหรือผ่านพ่อค้าคนกลางโดยทันที ไม่ได้ผ่านการแช่แข็ง จึงมีโอกาสที่จะมีเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ติดอยู่ที่เนื้อไก่ ผิวหนังไก่ ได้สูงกว่ามาก เพราะฉะนั้นยังไม่มีคำแนะนำออกมาว่าไม่ควรล้างไก่ก่อนปรุงอาหารในแถบประเทศบ้านเรา
สรุปแล้วคือเราควรล้างหรือไม่ควรล้างเนื้อไก่ก่อนทำอาหารดี?
ก็ขอสรุปว่าหากเป็นเนื้อไก่ที่แช่แข็ง (Freeze) มาเรียบร้อยแล้วจากโรงงานชำแหละก็ไม่แนะนำให้ล้าง ให้เราหั่นด้วยมีดสะอาดแล้วปรุงอาหารได้เลยเพราะความร้อนจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ไปในตัว
แต่หากเป็นเนื้ออุ่นที่ซื้อสดมาจากตลาดหรือชำแหละสดๆ ยังไงก็ควรล้างก่อนปรุงอาหารทุกครั้ง เพราะมีเชื้อโรคติดมาจากเขียง มีด จำนวนมากแน่นอน และอย่าลืมทุกครั้งให้เรา กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดี