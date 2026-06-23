เส้นทาง “ธีรุตม์” อธิบดี สถ. ก่อนจบที่คำสั่งเด้งฟ้าผ่า เซ่นปมทุจริตแก้คำตอบสอบท้องถิ่น

ประวัติ
เกิดวันที่ : 19 ก.ค. 2515
ปัจจุบันอายุ : 54 ปี
ภูมิลำเนา : จ.สงขลา
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ประวัติการศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2538)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี พ.ศ. 2539)
- นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปี พ.ศ. 2547)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ. 2542)
- บริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี พ.ศ. 2542)
- หลักสูตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 61 เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี พ.ศ.2551)
โดยนายธีรุตม์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 25 สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท. (ปี พ.ศ. 2555) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท. (ปี พ.ศ. 2562) หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ปี พ.ศ. 2567)
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ประวัติการรับราชการ
24 พ.ย. 2545 : เริ่มรับราชการเมื่อ
1 ธ.ค. 2560 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต.
21 ต.ค. 2562 : ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
11 ก.พ. 2563 : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
2 พ.ย. 2563 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
21 ต.ค. 2567 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 ธ.ค. 2567 : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 พ.ย. 2568 : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น