อันตราย! น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน
อันตรายจากน้ำยาความสะอาดที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ เนื่องจากน้ำยาทำความสะอาดนั้นมีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ทำให้บางทีในเวลาที่ทำความสะอาดนั้นบางคนอาจคิดใช้ทางลัดด้วยการนำความยาทำความสะอาดต่างชนิดมาผสมกันเพื่อคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่วิธีนี้นั้นอาจส่งผลอันตรายได้ถ้าส่วนผสมบางชนิดมาผสมกันแล้วกลายเป็นสารพิษ อาจเกิดอันตรายได้ถึงชีวิตหรือทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาทำความสะอาดนั้นลดลง น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ควรใช้ร่วมกันนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
Table of Contents
•น้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว
•แอมโมเนียและน้ำยาฟอกผ้าขาว
•รับบิ้งแอลกอฮอล์และน้ำยาฟอกผ้าขาว
•น้ำยาล้างท่อระบายน้ำต่างยี่ห้อ
•น้ำยาขจัดคราบเชื้อราและน้ำยาฟอกผ้าขาว
•น้ำยาล้างจานและน้ำยาฟอกผ้าขาว
•ผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
•น้ำยาเช็ดกระจกและน้ำยาฟอกผ้าขาว
•น้ำยาล้างท่อระบายน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว
น้ำยาล้างห้องน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว
น้ำยาล้างห้องน้ำนั้นมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อนำมาผสมกับน้ำยาฟอกผ้าขาวจะเกิดเป็นก๊าซคลอรีนและสารพิษที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และลำคอ รวมถึงการไอและหายใจติดขัด นอกจากนี้ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้
นอกจากนี้หากจะใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวในการทำความสะอาด ก็ควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันไว้ พร้อมทั้งอ่านวิธีใช้บนฉลากขวดก่อนทุกครั้ง
แอมโมเนียและน้ำยาฟอกผ้าขาว
โดยปกติแล้วทั้งแอมโมเนียและน้ำยาฟอกผ้าขาว เป็นสารทำความสะอาดที่คนทั่ว ๆ ไปใช้กันอยู่แล้ว แต่ไม่แนะนำให้นำมาผสมกันโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดก๊าซพิษที่ชื่อว่า คลอรามีน (Chloramine) ซึ่งทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และลำคอได้ หรือหากรุนแรงกว่านั้นก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ไอ และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
นอกจากนี้หากจะใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาวในการทำความสะอาด ก็ควรสวมถุงมือและแว่นตาป้องกันไว้ พร้อมทั้งอ่านวิธีใช้บนฉลากขวดก่อนทุกครั้ง
รับบิ้งแอลกอฮอล์และน้ำยาฟอกผ้าขาว
รับบิ้งแอลกอฮอล์ (Rubbing Alcohol) หรือแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ หากนำมาผสมกับน้ำยาฟอกผ้าขาว ที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite) จะสร้างคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ที่มีกลิ่นฉุน หากสูดดมเข้าไปแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้เกิดอาการเวียนหัว คลื่นไส้ หมดสติ หรือถึงแก่ชีวิตได้ หากมีสารชนิดนี้เข้าไปสะสมในร่างกายปริมาณมาก นอกจากนี้ไม่ควรนำรับบิ้งแอลกอฮอล์ไปผสมกับน้ำยาทำความสะอาดบ้านชนิดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ
น้ำยาล้างท่อระบายน้ำต่างยี่ห้อ
บางครั้งเวลาที่ใช้น้ำยาล้างท่อระบายน้ำยี่ห้อหนึ่งไปแล้ว แต่ท่อก็ยังอุดตันอยู่ดี หลายคนจึงเลือกที่จะใช้น้ำยาล้างท่อยี่ห้อใหม่หวังว่ามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อให้หลุดออกไป ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่ผิดและอันตราย เพราะน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำแต่ละยี่ห้อมีส่วนผสมที่ต่างกัน หากนำมาใช้ด้วยกันจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน และอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
น้ำยาขจัดคราบเชื้อราและน้ำยาฟอกผ้าขาว
น้ำยาขจัดคราบเชื้อราทั่วไปมักมีฤทธิ์เป็นกรด คล้ายกับน้ำส้มสายชู ซึ่งเมื่อรวมกับน้ำยาฟอกผ้าขาว จะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและเกิดเป็นก๊าซคลอรีนที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งยังก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา จมูก คอ และปอดได้
เนื่องจากน้ำยาล้างจานบางยี่ห้อที่มีขายทั่วไปนั้นมักจะมีส่วนผสมของแอมโมเนีย เพื่อเพิ่มพลังการทำขจัดคราบสกปรก ทำให้ล้างจานได้สะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากนำมาใช้ร่วมกับน้ำยาฟอกผ้าขาว จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและก๊าซพิษที่อาจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้
ผงซักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า การผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงไปในผงซักฟอก จะช่วยทำให้เสื้อสะอาดปราศจากเชื้อโรคอันตรายได้ดีการใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วให้ผลลัพธ์ตรงกันข้าม เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อจำหมดประสิทธิภาพและไม่สามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคได้
น้ำยาเช็ดกระจกและน้ำยาฟอกผ้าขาว
น้ำยาเช็ดกระจกบางยี่ห้อมีส่วนผสมของแอมโมเนีย ซึ่งเมื่อนำมาผสมกับน้ำยาฟอกผ้าขาว ซึ่งมีโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite) เป็นส่วนผสมหลัก จะเกิดเป็นก๊าซพิษคลอรามีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
น้ำยาล้างท่อระบายน้ำและน้ำยาฟอกผ้าขาว
การผสมน้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่มีฤทธิ์เป็นกรดร่วมกับน้ำยาฟอกผ้าขาว จะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา จมูก และปอดได้