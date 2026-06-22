รู้ก่อน! สกุชชี่ คืออะไร อันตรายไหม? ของแท้ราคาเท่าไหร่
สกุชชี่ (Squishy) คืออะไร?
สกุชชี่ (Squishy) คือ ของเล่นประเภทบีบอัด (Stress Relief Toy) ที่ผลิตขึ้นจากโฟมพลาสติกประเภท พียูโฟม (Polyurethane Foam) หรือเมมโมรี่โฟม คุณสมบัติเด่นของมันคือความยืดหยุ่นสูง เมื่อเราออกแรงบีบจนยุบตัว มันจะค่อย ๆ คืนรูปกลับมาเป็นทรงเดิมอย่างช้า ๆ หรือที่เรียกกันว่า “Slow Rising” นอกเหนือจากสัมผัสที่นุ่มหนึบมือแล้ว สกุชชี่ส่วนใหญ่มักจะถูกออกแบบให้มีกลิ่นหอมหวานคล้ายขนมเค้ก ช็อกโกแลต หรือผลไม้ เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่น และจากการโฆษณาปากต่อปากว่า ช่วยลดความเครียด (บ้างก็น่ารักจนผู้ใหญ่ชาวออฟฟิศเองก็อยากมีไว้เล่น) แต่ต้องรู้จักวัสดุที่ใช้ผลิตก่อนเลือกให้เด็กสัมผัส
“สกุชชี่” ไม่ได้มาตรฐานอาจมีอันตรายจากสารเคมีตกค้าง (Chemical Hazard)
สกุชชี่ที่ไม่ตีตราโลโก้ ไม่มีชื่อผู้ผลิต ไม่มีสัญลักษณ์ผ่านมาตรฐานการผลิตจากประเทศใดๆ ก็ถาม และมีราคาถูกมาก (ไม่เกิน 30 บาท) ให้สังเกตถึงสีและกลิ่น จากการศึกษาของ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์ก (Danish Environmental Protection Agency) พบว่า สกุชชี่ (โดยเฉพาะสินค้าเกรดต่ำที่ไม่ได้มาตรฐาน) มีการปลดปล่อยสารเคมีในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ออกมาในปริมาณที่สูงเกินมาตรฐาน สารเคมีที่ตรวจพบ ได้แก่
Dimethylformamide (DMF) อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อดวงตา ระบบทางเดินหายใจ และส่งผลกระทบต่อตับหากสัมผัสเป็นเวลานาน
Toluene และ Phthalates สารเพิ่มความยืดหยุ่นในพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบประสาทและการเจริญเติบโตในเด็กเล็ก
ทั้งสองสารนี้อยู่บนผิว และในวัสดุสกุชชี่ โดยเฉพาะตัวที่มีน้ำหอม ยิ่งเป็นอันตรายหากตั้งทิ้งไว้ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทนานๆ
“สกุชชี่มีไฟ” ต้องระวังกว่าสกุชชี่ทั่วไปสองเท่า!
แม้จะเลือกแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน แต่ของเล่นที่มีไฟและมีความนิ่มนิ่มในชิ้นเดียวกัน มีจุดที่ผู้ปกครองต้องระวังมากกว่าสกุชชี่โฟมทั่วไปถึง 2 เท่า
•อันตรายจากถ่านกระดุม (Button Battery Hazard): ภายในสกุชชี่มีไฟจะมีชุดวงจรและ “ถ่านไฟฉายขนาดเล็ก (ถ่านกระดุม)” ซ่อนอยู่ภายใน หากเด็กเล่นรุนแรง กัด ดึง หรือยืดจนเนื้อยาง TPR ขาด แล้วถ่านกระดุมหลุดออกมา หากเด็กเผลอกลืนกินเข้าไป กรดจากน้ำย่อยจะทำปฏิกิริยากับถ่านจนเกิดกระแสไฟฟ้าไหม้เนื้อเยื่อทางเดินอาหารอย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
•ของเล่นไม่มีแบรนด์ตามท้องตลาด (เจลใสมีไฟ): สกุชชี่มีไฟราคาถูก (เช่น ชิ้นละ 10-30 บาท) มักใช้ยางหรือเจลเกรดต่ำที่มีกลิ่นสารเคมีหรือน้ำมันเยิ้มเหนียวติดมือ ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายสูงมาก
พฤติกรรมการเล่น ที่จะทำให้ “สกุชชี่” ไม่ปลอดภัย
โรงงานผลิตของเล่นส่วนใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานจะผ่านการตรวจสอบสีวัสดุที่ใช้ รวมถึงบนฉลากจะมีเขียนว่าเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่ เพื่อป้องกันพฤติกรรมจากวัยที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเด็ก อาทิ
ความเสี่ยงในการกลืนกิน เนื่องจากสกุชชี่มักทำเป็นรูปขนม เช่น โดนัท ขนมปัง หรือไอศกรีม แถมยังมีกลิ่นหอม ทำให้เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ) อาจเข้าใจผิดและเผลอเอาเข้าปากกัดกลืน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดคอและอุดตันทางเดินหายใจ
กระแสเลียนแบบที่เป็นอันตราย ในช่วงปี 2026 มีกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียที่เด็ก ๆ นำสกุชชี่ (โดยเฉพาะรุ่นที่มีเจลอยู่ภายใน) ไปเวฟในไมโครเวฟเพื่อให้เนื้อนุ่มขึ้น ส่งผลให้ของเล่นระเบิดและเกิดแผลไหม้รุนแรง (Severe Burns) ตามร่างกาย ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิดและห้ามนำของเล่นประเภทนี้ไปผ่านความร้อนเด็ดขาด
ทำไมสกุชชี่ถึงแพง แล้วจะซื้อสกุชชี่ยี่ห้อไหนดี? ถึงจะได้ของแท้?
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น สกุชชี่ของแท้จึงมีราคาแพงกว่า เพราะต้องใช้วัสดุพลาสติกประเภทพียูโฟม (Polyurethane Foam) ที่ไม่มีสารระเหยอินทรีย์ (VOCs) และต้องผ่านการขออนุญาตผลิตจากมาตรฐานของประเทศต่างๆ (รวมไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์ลวดลายการออกแบบด้วย) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้นทุนของผู้ผลิตของเล่น มีทั้งฝั่งยุโรป และญี่ปุ่น
เล่นสกุชชี่แล้วคลายเครียดจริงหรือคิดไปเอง?
เพื่อนๆ อาจจะเคยได้ยินว่า เล่นสกุชชี่แล้วคลายเครียด เพราะได้บีบ ออกแรง แล้วก็บีบใหม่ให้คลายตัว ในทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับของเล่นประเภทบีบอัด (Stress Balls หรือ Fidget Toys) ซึ่งรวมถึง “สกุชชี่” (Squishy) ว่าช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิได้จริง โดยกลไกนี้อธิบายผ่านหลักการทำงานของระบบประสาทและร่างกายค่ะ
การระบายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) เมื่อเราเครียด ร่างกายจะตึงตัวโดยไม่รู้ตัว การออกแรงบีบสกุชชี่จะทำให้กล้ามเนื้อมือและแขนหดตัว และเมื่อเราปล่อยให้มันคืนตัว กล้ามเนื้อจะคลายตัวออก การหดและคลายตัวสลับกันนี้ส่งสัญญาณให้สมองรับรู้ว่าร่างกายกำลังผ่อนคลายลง
การดึงความสนใจออกจากสิ่งเร้า (Distraction & Sensory Saturation) การบีบสัมผัสเนื้อนุ่ม ๆ หรือการดูมันค่อย ๆ คืนตัวช้า ๆ (Slow Rising) เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Stimulation) ช่วยดึงความสนใจของสมองออกจากความคิดที่วิตกกังวลชั่วคราว
ทฤษฎีกล่องรับความรู้สึก (Cognitive Load Theory) สมองคนเรามีขีดจำกัดในการประมวลผล ความเครียดมักเกิดจากสมองส่วนคิดทำงานหนักเกินไป การขยับมือบีบของเล่นเบา ๆ จะไปแย่งพื้นที่การประมวลผลส่วนเกินของสมอง ทำให้เราหลุดออกจากวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ดีขึ้น
วิจัยเกี่ยวกับการใช้ Stress Ball ในผู้ป่วยเพื่อลดความวิตกกังวล
ผลการศึกษา: งานวิจัยนี้ศึกษาในผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดสวนหัวใจ ซึ่งเป็นสภาวะที่ผู้ป่วยมีความเครียดและความวิตกกังวลสูงมาก ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับของเล่นประเภทบีบอัด (Stress Ball) ไปบีบระหว่างกระบวนการรักษา มีระดับความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีสัญญาณชีพ (เช่น ชีพจร และความดันโลหิต) ที่นิ่งกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ
•ผลการศึกษา: งานวิจัยจาก NYU (New York University) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเล่นของเล่นชิ้นเล็ก ๆ (Fidgeting) ในวัยทำงาน พบว่าการบีบ หมุน หรือสัมผัสวัตถุที่มีพื้นผิวเฉพาะ เช่น สกุชชี่ หรือของเล่นเนื้อนุ่ม ช่วยให้มนุษย์ออฟฟิศสามารถ จัดการกับความเครียดจากการทำงาน ควบคุมอารมณ์ และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่สมองกำลังอ่อนล้าได้
ผลสรุปจากงานวิจัยที่ยกตัวอย่างมานี้ พอจะอธิบายได้ว่าการใช้ของเล่นประเภทที่ใช้มือสัมผัส หรือที่เรียกว่า Fidget ช่วยลดความเครียดได้ ส่วนสกุชชี่นั้นถือว่าเป็นของเล่นที่มีรูปแบบไม่รบกวนสายตา ไม่ทำให้ดูเครียดขึ้น
ส่วนงานวิจัยที่ว่า สกุชชี่ มีประโยชน์สำหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสติกแท้ ออทิสติกเทียม หรือไม่นั้น ยังมีงานวิจัยไม่มากพอที่จะยืนยัน มีเพียงงานวิจัยที่สนับสนุนว่าของเล่นที่ใช้มือสัมผัสโดยไม่ต้องใช้สายตามองอย่างสกุชชี่ หรือของเล่นบีบอัดอย่างดินน้ำมัน ช่วยลดพฤติกรรมรบกวนในห้องเรียนเนื่องจากมือได้ขยับ และสายตายังอยู่กับครูผู้สอน
วิธีการทดสอบว่า สกุชชี่อันตรายไหม? อย่างง่ายๆ
หากลูกของคุณเรียกร้องที่จะให้ซื้อสกุชชี่หน้าโรงเรียน หรือจากร้านออนไลน์มา แต่คุณอยากสอนให้เขารู้จักเลือกของเล่นที่ปลอดภัยต่อร่างกาย สามารถออกแบบการทดลองง่ายๆ เพื่อเรียนรู้กันในบ้านได้ดังนี้ค่ะ
การทดลองเพื่อที่ 1 : ทดสอบว่าสกุชชี่อันตรายไหม? หากกลืนเข้าไป?
สกุชชี่ทำมาจากพียูโฟม หากเข้าไปอยู่ในท้องเรานั้น น้ำย่อย และสารของเหลวในร่างกายของเราจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรกับสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน? คุณพ่อคุณแม่สามารถออกแบบการทดลองได้ดังนี้
•เตรียมอุปกรณ์ แก้วน้ำ สีผสมอาหาร น้ำสะอาด
•ผ่า หรือ ตัดสกุชชี่ให้เห็นไส้ใน
•ผสมน้ำกับสีผสมอาหารไว้ในแก้วน้ำ
•นำเศษสกุชชี่ตลาดนัดชิ้นเล็ก ๆ จุ่มลงไปแล้วลองบีบ-ปล่อยในน้ำสี จากนั้นนำขึ้นมาผ่าดูเนื้อใน
คุณพ่อคุณแม่สามารถปรับแต่งการทดลองโดยเพิ่มระยะเวลาที่สกุชชี่แช่น้ำ ให้เท่ากับระยะเวลาที่คาดว่าหากเด็กๆ เผลอกลืนเข้าไป สกุชชี่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายนานเท่าไหร่?
ผลการทดลอง : แสดงให้เห็นว่าสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื้อโฟมจะหยาบและมีฟองอากาศขนาดใหญ่ ทำให้น้ำสีซึมเข้าสู้แกนกลางอย่างรวดเร็วและกักเก็บน้ำไว้ภายในจำนวนมาก ต่างจากโฟมพรีเมียมที่จะมีความหนาแน่นสูงน้ำซึมเข้าได้ยาก สะท้อนให้เห็นว่าหากเด็กนำไปอม น้ำลายจะเข้าไปชะล้างเอาสารเคมีตกค้างที่อยู่ลึกภายในเนื้อโฟมออกมาได้ง่ายขึ้น
การทดลองเพื่อที่ 2 : ทดสอบว่าสกุชชี่ปลอมอันตรายไหม? หากเราบีบเล่นบ่อยๆ?
การทดลองนี้จำลองปฏิกิริยาไขมันบนผิวหนัง เมื่อสัมผัสกับผิวสกุชชี่ หากเป็นของไม่ได้มาตรฐานจะมีการหลุดลอกของสีและสารพาทาเลตออกมา เพื่อพิสูจน์ว่าสกุชชี่ที่ซื้อมาเป็นของแท้หรือของไม่ได้มาตรฐาน สามารถออกแบบการทดลองได้ดังนี้
•เตรียมอุปกรณ์จากสิ่งที่หาง่ายๆ ในบ้าน ได้แก่ ถ้วยแก้วเล็ก ๆ, น้ำมันพืช หรือเบบี้ออยล์ และสำลีก้อน
•เทน้ำมันพืชหรือเบบี้ออยล์ลงบนสำลีให้ชุ่มพอประมาณ
•นำสำลีไปเช็ดและถูแรง ๆ บนผิวของสกุชชี่ตลาดนัดเปรียบเทียบกับสกุชชี่ของแท้ ประมาณ 1-2 นาที
ผลการทดลอง : สกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานการผลิตจะมีสีหลุดลอกติดออกมากับสำลี (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุ) หรือเนื้อโฟมจะเริ่มเหนียวเหนอะหนะอย่างเห็นได้ชัด พิสูจน์ให้เห็นว่าสารเคมีและสีเคลือบเกรดต่ำหลุดลอกง่ายมาก เมื่อเด็กบีบเล่น สารเคมีเหล่านี้จะติดมือ และหากไม่ล้างมือแล้วไปหยิบขนมกิน สารพาทาเลตก็จะเข้าสู่ร่างกายทันที ส่วนสกุชชี่ของแท้ สีจะทนทาน ไม่หลุดลอกออกตามน้ำมัน และเนื้อโฟมยังคงสภาพเดิม