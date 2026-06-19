วิธีขจัดกลิ่นซากหนูตาย
วิธีการกำจัดสัตว์รบกวนในบ้านบางวิธีอาจทำให้ซากสัตว์ซ่อนอยู่ในผนังห้องใต้หลังคาช่องว่างใต้พื้นหรือบริเวณที่เข้าถึงยากอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหนูหนูบ้านหรือแม้แต่กระรอกกลิ่นเหม็นอาจรุนแรงจนทนไม่ไหวหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่จัดการ ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการกำจัดกลิ่นสัตว์ฟันแท้ที่ตายแล้วในบ้านของคุณคือการระบุแหล่งที่มาและกำจัดมัน นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการกำจัดกลิ่น
สัตว์ฟันแทะทั่วไปที่อาจตายภายในบ้าน
สัตว์ฟันแทะมักจะหาที่หลบภัยในบ้าน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจากซากสัตว์ ได้แก่:
•หนูบ้าน : หนูมีขนาดเล็กและหลบหลีกเก่ง มักทำรังในผนังหรือฉนวนกันความร้อน
•หนูหลังคา : สัตว์ที่ปีนป่ายเก่ง แต่ก็อาจตายในห้องใต้หลังคาหรือหลังกำแพงได้
•หนูบ้าน (นอร์เวย์แรท) : สัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ที่อาจติดอยู่ในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ใต้พื้นบ้าน
•กระรอก: แม้ว่าโดยแท้จริงแล้วจะไม่ใช่สัตว์ฟันแทะ แต่กระรอกสามารถเข้าไปในห้องใต้หลังคาผ่านช่องระบายอากาศ และบางครั้งก็อาจติดอยู่ข้างในได้
สัญญาณบ่งบอกว่ามีหนูตายอยู่ในบ้านของคุณ
ก่อนที่กลิ่นเหม็นจะรุนแรงจนทนไม่ไหว คุณอาจสังเกตเห็นสัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ที่บ่งชี้ว่ามีหนูตายอยู่ในบ้านของคุณ สัญญาณเหล่านี้อาจรวมถึงกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่มีสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของจำนวนแมลงวันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือคราบหรือการเปลี่ยนสีที่เห็นได้ชัดบนผนังหรือเพดาน ในบางกรณี คุณอาจได้ยินเสียงขูดขีดหรือเสียงวิ่งที่หยุดลงอย่างกะทันหัน ซึ่งก็อาจเป็นเบาะแสว่ามีหนูตายอยู่ใกล้ๆ เช่นกัน
กลิ่นของหนูตายจะคงอยู่นานแค่ไหน?
กลิ่นเหม็นจากซากสัตว์ฟันแทะที่เน่าเปื่อยอาจคงอยู่ได้นานหลายวันถึงหลายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู มักจะเน่าเปื่อยเร็วกว่า ในขณะที่สัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ เช่น หนูหรือกระรอก อาจใช้เวลานานกว่า อุณหภูมิที่อบอุ่นและความชื้นสูงสามารถเร่งการเน่าเปื่อยได้ ในขณะที่บริเวณที่เย็นกว่าหรือการระบายอากาศไม่ดีอาจทำให้กลิ่นเหม็นติดอยู่นานขึ้น แม้หลังจากกำจัดแหล่งที่มาของกลิ่นหนูตายแล้ว กลิ่นเหม็นนั้นอาจยังคงอยู่ได้นานถึงสองสัปดาห์ ยิ่งกลิ่นแรงและติดทนนานมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาและจัดการกับแหล่งที่มาของกลิ่นนั้น
วิธีขจัดกลิ่นหนูตาย
ค้นหาแหล่งที่มา (ถ้าเป็นไปได้)
หากคุณสามารถระบุบริเวณโดยรวมที่มีกลิ่นแรงที่สุดได้ คุณอาจสามารถกำจัดหนูได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มักจะต้องเจาะผนังหรือเข้าไปในพื้นที่ใต้ถุนบ้านหรือห้องใต้หลังคา
ใช้สารดูดกลิ่น
วางวัสดุที่ช่วยดับกลิ่นไว้ใกล้บริเวณที่ได้รับผลกระทบ เช่น:
•ถุงถ่าน
•เบกกิ้งโซดา
•สารดูดซับกลิ่นเชิงพาณิชย์
•อาหารที่ทำจากน้ำส้มสายชู
สิ่งเหล่านี้จะไม่กำจัดสาเหตุของกลิ่น แต่จะช่วยลดความรุนแรงของกลิ่นในขณะที่ศพกำลังเน่าเปื่อยหรือจนกว่าจะสามารถกำจัดศพได้
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
หากสามารถเข้าถึงและกำจัดหนูได้แล้ว ให้ทำความสะอาดบริเวณนั้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นที่หลงเหลืออยู่ สวมถุงมือและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างถูกต้องเสมอ
เมื่อใดควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
หากคุณไม่สามารถหาหรือกำจัดแหล่งที่มาของกลิ่นได้ หรือหากหนูยังคงเข้ามาในบ้านเรื่อยๆ ก็ถึงเวลาที่ต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว กลิ่นเหม็นที่ยังคงอยู่ อาจบ่งชี้ถึงการระบาด อย่างต่อเนื่อง หรือจุดที่หนูเข้ามาในบ้านซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ผู้เชี่ยวชาญของ Orkin ได้รับการฝึกฝนให้ระบุจุดที่หนูเข้ามาพื้นที่ทำรังและสิ่งดึงดูดต่างๆ ผู้กำจัดหนูของเราจะวางแผนควบคุมหนูแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยกำจัดต้นตอของปัญหาและป้องกันปัญหาในอนาคต หากคุณสงสัยว่ามีหนูตายหรือมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โปรดติดต่อสาขา Orkin ในพื้นที่ของคุณเพื่อกำหนดเวลาการตรวจสอบ
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