“ทราย สก๊อต” ตั้งคำถามตรงๆ ถอน “ทับลาน” เพื่ออะไร? ชี้อุทยานไม่ใช่แค่ป่า แต่คือบ้านสัตว์ป่า

18 มิถุนายน 2569 นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ “ทราย สก๊อต” หรือ “ทราย สมุทร” นักอนุรักษ์ทางทะเลและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ทราย - Merman Ψ” ตั้งคำถามต่อประเด็นการพิจารณาถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยระบุว่าไม่เข้าใจเหตุผลของการดำเนินการดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากอ้างว่าพื้นที่บางส่วนของอุทยานไม่ใช่ป่าที่มีความสมบูรณ์เพียงพอจนต้องถูกถอนออกจากเขตอุทยาน หลักเกณฑ์เดียวกันนี้อาจถูกนำไปใช้กับอุทยานแห่งชาติอื่นทั่วประเทศได้เช่นกัน
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ทรายระบุว่า อุทยานขนาดใหญ่หลายแห่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ หรือพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ต่างมีพื้นที่ทับซ้อนกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ รวมถึงมีการบุกรุกหรือพัฒนาพื้นที่บางส่วน หากใช้เหตุผลเรื่องความไม่สมบูรณ์ของสภาพป่าเป็นเกณฑ์ในการถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยาน อาจนำไปสู่การลดขนาดพื้นที่คุ้มครองในวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระยะยาว
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เจ้าตัวยังยกตัวอย่างกรณีช้างป่าหลายตัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายระหว่างผืนป่าและอุทยานต่างๆ โดยต้องผ่านชุมชน เมือง และเส้นทางคมนาคมจำนวนมาก ทำให้เผชิญความเสี่ยงจากกิจกรรมของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา พร้อมชี้ว่าสัตว์ป่าไม่ได้รับรู้หรือยึดโยงกับเส้นแบ่งเขตที่มนุษย์กำหนดขึ้น ดังนั้นพื้นที่อุทยานขนาดใหญ่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะแหล่งอาศัยและเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัยของสัตว์ป่า
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ทรายยังระบุว่า แม้อุทยานบางแห่งจะไม่ได้เป็นป่าดิบสมบูรณ์ทั้งหมดตามภาพจำของสังคม แต่พื้นที่เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสำคัญ ซึ่งมีทั้งกฎหมาย เจ้าหน้าที่ และกลไกดูแลเฉพาะทางคอยรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปที่อาจไม่มีมาตรการรองรับอย่างเพียงพอ
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พร้อมกันนี้ ยังแสดงความเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธรรมชาติในการเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนกับสัตว์ป่า มากกว่าการดำเนินนโยบายที่อาจลดทอนพื้นที่คุ้มครองซึ่งมีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
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ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสถกเถียงเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากภาคประชาชน นักอนุรักษ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่อง