5 คน SpaceX ดาวเด่น
มั่งคั่งมหาศาลจาก IPO
SpaceX เข้าตลาดหุ้น Nasdaq เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ด้วยการ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ มูลค่าบริษัทพุ่งทะลุ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ (ต่อมาพุ่งเกือบ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์) ทำให้พนักงานจำนวนมากกลายเป็นเศรษฐีและมหาเศรษฐีทันที
1. Gwynne Shotwell (ประธานและ COO)
- เข้าร่วม SpaceX ตั้งแต่ปี 2002 (เกือบตั้งแต่เริ่มต้น)
- ถือหุ้นประมาณ 12.6 ล้านหุ้น
- หลัง IPO มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 2-2.5 พันล้านดอลลาร์
กลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาจากการสร้างตัวเอง
2. Bret Johnsen (CFO)
- เข้าร่วมปี 2011 เป็น CFO เพียงคนเดียวของบริษัทมานานกว่า 15 ปี
- ถือหุ้นประมาณ 9.58 ล้านหุ้น
- หลัง IPO มูลค่าทรัพย์สินประมาณประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์
3. Tina Christina Li วิศวกร Propulsion
- วิศวกรรุ่นใหม่ที่ทำงานที่ Starbase
- จบ Stanford ปี 2020
- เป็นที่รู้จักจากคลิปงานควบคุมการปล่อยจรวด จนมีข่าวลือเกินจริงในโซเชียลจีน
- มีหุ้นสะสมหลายหมื่นหุ้น ข่าวลือว่าสูงถึง 8-15 หมื่นหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10-15 ล้านดอลลาร์
4. Tom Mueller (พนักงานคนที่ 1 / อดีต VP Propulsion)
- พนักงานคนแรกของ SpaceX (ปี 2002)
- ผู้ออกแบบเครื่องยนต์ Merlin, Draco และมีส่วนใน Raptor
- ถือหุ้นประมาณ 0.06% ของบริษัท
- หลัง IPO มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 1.1-2.5 พันล้านดอลลาร์ (รวมธุรกิจ Impulse Space ด้วย)
5. พนักงาน SpaceX กว่า 4,400 คน
- SpaceX จ่ายค่าตอบแทนด้วยหุ้นให้พนักงานทุกระดับ (วิศวกร ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค พนักงานโรงอาหาร ฯลฯ) มานานกว่า 20 ปี
- ผลลัพธ์คือพนักงานกว่า 4,400 คน ทั้งในปัจจุบันและอดีต กลายเป็นเศรษฐีมูลค่าหุ้นอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ โดยมีราว 400 คนที่ได้เกิน 100 ล้านดอลลาร์
- มีช่างเชื่อมชาวเม็กซิกันที่เริ่มงานด้วยเงินเดือนชั่วโมงละ 28 ดอลลาร์ ได้หุ้นมูลค่าประมาณ 880,000 ดอลลาร์
*ข้อมูลจาก Business Insider, Fortune, The New York Times และ CNBC