หนุ่ม 29 ขับเก๋งลงสระกลางจุฬาฯ หลังขัดแย้งแม่เรื่องเช่าคอนโด 27,000 บาทต่อเดือน

เกิดเหตุระทึกภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลังชายวัย 29 ปี ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารศศพล เบื้องต้นพบมีปัญหาขัดแย้งกับมารดาเรื่องการเช่าคอนโดมิเนียมค่าเช่าเดือนละประมาณ 27,000 บาท ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนรายละเอียดและแรงจูงใจอย่างรอบด้าน
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เมื่อเวลา 05.45 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569 พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน รับแจ้งเหตุรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล จึงเดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ภัย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน
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ที่เกิดเหตุพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกอยู่ภายในสระน้ำ เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่ เป็นชายอายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษาและประเมินอาการอย่างละเอียด
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จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุชายคนดังกล่าวมีปัญหาขัดแย้งกับมารดา หลังต้องการให้มารดาช่วยเช่าคอนโดมิเนียมในอัตราค่าเช่าประมาณเดือนละ 27,000 บาท แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก่อนขับรถเข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และมุ่งหน้าไปยังบริเวณสระน้ำหน้าอาคารศศพล
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รายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามเข้าห้ามปรามและขอให้หยุดรถ แต่ผู้ขับขี่ยังคงขับรถพุ่งชนรั้วกั้น ก่อนรถตกลงไปในสระน้ำดังกล่าว
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ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ สภาพรถ พยานแวดล้อม และประเด็นด้านสภาพจิตใจของผู้ขับขี่ เพื่อสรุปสาเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
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Cr.บิ๊กเกรียน, Nok สื่อสาร34 ธน5808