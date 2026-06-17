เฉลยแล้วคุยอะไรกัน? “ไชยชนก” เดินเข้าหา “รักชนก” กลางสภา ย้ำหากผิดกฎหมายพร้อมยกเลิก TH-AI Passport

เปิดรายละเอียดบทสนทนาระหว่าง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กับ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน หลังปรากฏภาพทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันภายในอาคารรัฐสภา จนถูกจับตาว่าเกี่ยวข้องกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในขณะนี้
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2569 นายเอกราช อุดมอำนวย สส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า การสนทนาระหว่างทั้งสองคนใช้เวลาประมาณ 2 นาที โดยมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับการประชุมร่วมกันของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ TH-AI Passport
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รายงานระบุว่า น.ส.รักชนก ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ได้สอบถามนายไชยชนกว่า จะเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมหรือไม่ หลังจากก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือเชิญเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม นายไชยชนกได้แจ้งว่าจะไม่เข้าร่วมการชี้แจงด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้แทนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการแทน
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จากนั้น น.ส.รักชนก ได้สอบถามต่อถึงท่าทีของกระทรวงต่อโครงการ TH-AI Passport ว่าจะมีการยกเลิกโครงการหรือไม่ หากพบข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน โดยนายไชยชนกตอบว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย ก็พร้อมยุติหรือยกเลิกโครงการ แต่ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อน
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สำหรับช่วงหนึ่งของการสนทนา น.ส.รักชนกได้เปิดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือให้รัฐมนตรีดีอีดู ซึ่งเป็นรายละเอียดจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติของโครงการ TH-AI Passport ทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ โดยนายไชยชนกได้ตรวจดูข้อมูลดังกล่าว พร้อมย้ำจุดยืนเดิมว่า หากผลการตรวจสอบชี้ว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็พร้อมดำเนินการยกเลิกโครงการ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
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ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามต่อโครงการ TH-AI Passport ที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการเมือง โดยหลายฝ่ายจับตาการประชุมคณะกรรมาธิการในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ซึ่งอาจมีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางดำเนินโครงการและผลการตรวจสอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่สังคมกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด