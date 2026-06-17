สุขภาพ “ลิ้น” บอกโรค
ลิ้นเป็นหนึ่งในอวัยวะภายในช่องปากที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่รับรู้รสชาติอาหาร และช่วยในการออกเสียงพูดให้ชัดถ้อยชัดคำได้ และรู้หรือไม่ว่า ลิ้น สามารถบอกอะไรได้มากกว่าแค่การรับรส ลิ้นสามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพบางของคุณได้ด้วย
สุขภาพ “ลิ้น” บอกโรค
1.ลิ้นเลี่ยน (ลิ้นเรียบผิดปกติ)
โดยปกติแล้วลิ้นของคนเราจะมีลักษณะตะปุ่มตะป่ำเพราะมีตุ่มรับรสกระจายอยู่ทั่ว แต่หากลิ้นเริ่มมีลักษณะเรียบผิดปกติ หรือที่เรียกว่าลิ้นเลี่ยน อาจแปลว่าเกิดภาวะร่างกายขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 กรดโฟลิก ทำให้เกิดการอักเสบจนตุ่มรับรสตายและหลุดลอกไปจนผิวลิ้นเรียบ นอกจากนี้อาจมีอาการแสบร้อนที่ลิ้นขณะรับประทานอาหารที่เป็นกรด หรือมีรสชาติเค็ม
2.ลิ้นสีแดงสด (คล้ายผมสตรอว์เบอร์รี)
หากลิ้นที่เคยปกติเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดโดยไม่มีสาเหตุ อาจแปลว่ากำลังขาดวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบี 12 และธาตุเหล็ก แร่ธาตุ 2 ชนิดมีความสำคัญกับตุ่มรับรส แต่หากรับประทานอาหารที่มีแร่ธาตุทั้ง 2 ชนิดนี้อยู่เป็นประจำ แต่ยังมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง
3.ลิ้นสีดำ หรือมีขนขึ้นที่ลิ้น
ถึงลิ้นจะเปียกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ใช่จะไม่สามารถมีขนขึ้นได้ หากลิ้นกำลังมีขนอ่อนๆ เกิดขึ้น สิ่งนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ นอกจากนี้การที่ลิ้นเปลี่ยนสีเป็นสีดำ ก็อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อราที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่มาจากโรคบางชนิด
4.ลิ้นบวม
หากลิ้นใหญ่ขึ้นหรือบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจเป็นโรคไทรอยด์ชนิดขาดฮอร์โมนไทรอยด์ เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้เพียงพอ ทำให้ระบบเผาผลาญทำงานลดลงทำจนให้รู้สึกอ่อนเพลียได้
5.ลิ้นแตก
หากลิ้นเริ่มมีรอยแตก โดยที่ไม่มีเลือดไหลออกมา อย่าเพิ่งวิตกกังวลเพราะนั่นเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ตามวัย ควรใส่ใจสุขภาพช่องปากให้มากขึ้น เพราะเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียอาจเข้าไปอยู่ตามรอยแตกของลิ้นได้ ควรแปรงฟันและลิ้นให้สะอาด
6.ลิ้นเป็นฝ้า
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนเป็นกังวลอยู่บ่อยๆ ซึ่งฝ้าที่ขึ้นบนลิ้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น มาจากเชื้อราในช่องปาก มักจะเกิดกับเด็กทารก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรม ไม่ว่าจะเป็นฟันปลอม หรืออุปกรณ์จัดฟัน สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาและน้ำยาบ้วนปาก