กรมขนส่งฯ ปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อใบขับขี่

โดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภา จึงได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพร่างกายในกระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่ง ดังนี้
• การทดสอบการมองเห็นสี ทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถในครั้งแรกเท่านั้น ในการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสี
• การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ที่ใบอนุญาตขับรถขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี จะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้า โดยให้เข้ารับการทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้น
• การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลอายุ และยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้า ควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติ
• การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกลุ่มผู้ที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถเกิน 1 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้า และทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกเช่นเดียวกัน
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การปรับเกณฑ์ดังกล่าวนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของผู้ขับขี่ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสม
ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือ เพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2568