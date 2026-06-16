ประวัติและเส้นทางนักปกครอง นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร (ผู้ว่าฯเซมเบ้) ก่อนจะมาเป็นผู้ว่าฯภูเก็ต

ประวัติส่วนตัว
เกิด : 19 กรกฎาคม 2515
ปัจจุบันอายุ : 54 ปี
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การศึกษา
มัธยมศึกษา : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่น 63
ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 44
ปริญญาโท : รัฐศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดีมาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านหลักสูตร : บริหารระดับสูงเกือบ 10 สถาบัน รวมถึงการฝึกอบรมจาก MIT (USA) และสถาบันพระปกเกล้า เช่น นปส. รุ่น 57 , ปรม. รุ่น 9 , RoLD 2022 (สถาบัน TIJ) , SIBA 5 (MIT – ทุนรัฐบาล) , หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯลฯ
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การทำงาน-เส้นทางการรับราชการ
ปี 2539–2548 : ปลัดอำเภอในหลายจังหวัด
ปี 2558 : รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ปี 2560 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ปี 2561–2562 : ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ปี 2562–2563 : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ปี 2563–2565 : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปี 2565–2568 : ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
8 ก.ค. 2568 : อธิบดีกรมการปกครอง
18 พฤศจิกายน 2568 : ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต