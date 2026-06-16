เปิดร่างข้อตกลง 14 ข้อ
สหรัฐฯ-อิหร่าน
จากสงครามสู่ฟื้นเศรษฐกิจ
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1. ยุติสงครามถาวร หยุดสู้รบทันที พร้อมรับประกันไม่ใช้กำลังต่อกันอีก
2. เคารพอธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน
3. ปิดดีลใน 60 วัน เร่งเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน
4. ยกเลิกปิดล้อมทางทะเล สหรัฐฟื้นเสรีภาพการเดินเรือ และลดกำลังทหารในอ่าวเปอร์เซีย
5. เปิดช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านคืนเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
6. กองทุนฟื้นฟู 3 แสนล้านดอลลาร์ หนุนเศรษฐกิจอิหร่าน วงเงินเกือบ 10 ล้านล้านบาท
7. ยกเลิกคว่ำบาตรทั้งหมด สหรัฐทยอยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน
8. ไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ อิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์
9. คงสถานะเดิมชั่วคราว อิหร่านไม่ขยายโครงการนิวเคลียร์ สหรัฐไม่เพิ่มคว่ำบาตร
10. ส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง สหรัฐอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันและปิโตรเคมี
11. ปลดล็อกทรัพย์สินอายัด ทยอยคืนการเข้าถึงเงินทุนและทรัพย์สินของอิหร่าน
12. ตั้งคณะติดตามผล ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง
13. เดินหน้าเจรจาขั้นสุดท้าย หลังมาตรการสำคัญเริ่มมีผลจริง
14. รับรองโดย UNSC ข้อตกลงสุดท้ายมีผลผูกพันตามมติสหประชาชาติ