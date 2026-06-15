บอร์ดอุทยานฯ ไฟเขียว ปรับแนวเขตป่าทับลานครั้งใหญ่ ยืนยันไม่เอื้อผู้บุกรุกป่า

บอร์ดอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบแนวทางปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยกำหนดให้มีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนรวม 155,865 ไร่ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการตามภารกิจ พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 และมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยืดเยื้อมานานกว่าครึ่งศตวรรษ ขณะเดียวกันยืนยันว่าพื้นที่ป่าในภาพรวมไม่ได้ลดลง และคดีบุกรุกป่าที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับแนวเขตครั้งนี้
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นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติว่า รัฐบาลได้รับทราบข้อห่วงกังวลจากทุกภาคส่วน ทั้งเครือข่ายอนุรักษ์ ชุมชนในพื้นที่ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย โดยยึดหลักข้อเท็จจริง ความโปร่งใส และข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแนวเขตทับซ้อนมาอย่างยาวนาน
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีการเผยแพร่ในบางช่องทาง แต่เป็นการปรับปรุงแนวเขตเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ชุมชนดั้งเดิม รวมถึงพื้นที่สาธารณูปโภคบางส่วน ควบคู่ไปกับการเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติในอนาคต ส่งผลให้พื้นที่อุทยานในภาพรวมไม่ได้ลดลงตามที่หลายฝ่ายกังวล
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ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า การปรับปรุงแนวเขตครั้งนี้เป็นไปตามแนวทาง One Map โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่ที่เสนอให้เพิกถอนออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ที่เตรียมขยายเพิ่มเติมเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ
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สำหรับพื้นที่ที่เสนอให้เพิกถอนออกจากอุทยานฯ ประกอบด้วย พื้นที่ทับซ้อนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 53,000 ไร่ พื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีราว 8,300 ไร่ พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงกว่า 87,000 ไร่ และพื้นที่ราชพัสดุสนามฝึกซ้อมรบอีกกว่า 6,600 ไร่ ซึ่งจะส่งมอบให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลต่อไป ส่วนพื้นที่ราษฎรที่อยู่นอกเขต ส.ป.ก. และนอกโครงการเพื่อความมั่นคงกว่า 109,000 ไร่ จะยังคงสถานะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยใช้กระบวนการพิสูจน์สิทธิตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผู้เข้าสู่กระบวนการสำรวจแล้วประมาณ 5,200 ราย
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ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมป่าไม้ สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมราว 86,966 ไร่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดแนวกันชนหรือ Buffer Zone เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ และรักษาพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ไว้เป็นสมบัติของประเทศ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังยืนยันชัดเจนว่า คดีบุกรุกป่าที่เกิดขึ้นก่อนการปรับแนวเขตยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และพื้นที่ที่อยู่ในกลุ่มเสนอเพิกถอน 1-3 จะไม่รับรองสิทธิแก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมาย
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ด้านนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่า แนวทางที่ผ่านความเห็นชอบถือเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเทียบกับแนวทางเดิมที่อาจต้องกันพื้นที่ออกจากอุทยานฯ มากถึง 265,000 ไร่ โดยตัวเลขพื้นที่ 155,865 ไร่ ที่อยู่ในกระบวนการครั้งนี้ ยังต้องผ่านการพิสูจน์สิทธิอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว พื้นที่ที่ต้องปรับออกจริงอาจเหลือเพียงประมาณ 59,000 ไร่เท่านั้น
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ทั้งนี้ รัฐบาลย้ำว่าจะเดินหน้าสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ และการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้โดยมิชอบ โดยทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย ความโปร่งใส และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญ