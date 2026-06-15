10 อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังการผ่าตัดลำไส้

การผ่าตัดลำไส้ใหญ่เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาส่วนของลำไส้ใหญ่ที่เป็นโรคหรืออุดตันออก หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าสามารถรับประทานอะไรได้บ้างและรับประทานอะไรไม่ได้บ้าง อาหารบางชนิดหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้ลำไส้ของผู้ป่วยระคายเคืองหรือทำให้ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดรุนแรงขึ้นได้ ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและคำแนะนำด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดลำไส้ใหญ่
1. หลีกเลี่ยงอาหารที่เหนียวหรือกรุบกรอบ
ในระยะแรก ผู้ป่วยจะรับประทานได้เฉพาะของเหลวเท่านั้นหลังการผ่าตัดลำไส้ หลังจากนั้นไม่กี่วัน พวกเขาอาจค่อยๆ เริ่มรับประทานอาหารอ่อนได้ แพทย์มักแนะนำให้เริ่มจากอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ผักต้ม กล้วย อะโวคาโด มันบด และโปรตีนอ่อนๆ เนื่องจากลำไส้อาจยังบวมอยู่หลังการผ่าตัด อาหารอ่อนจึงผ่านบริเวณที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายกว่า
2. จำกัดปริมาณการบริโภคใยอาหาร
ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างหลังการผ่าตัดลำไส้? อาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ขนมปังและซีเรียลธัญพืชไม่ขัดสี ย่อยยากสำหรับกระเพาะอาหาร ใยอาหารเหล่านี้จะเดินทางไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อย่อยต่อไป เนื่องจากลำไส้ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัว การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงเกินไปอาจขัดขวางการฟื้นตัว การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารต่ำเป็นเวลา 4-6 สัปดาห์หลังผ่าตัดจะช่วยให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดดีขึ้น
3. งดรับประทานอาหารดิบชั่วคราว
ผลไม้และผักสดมีใยอาหารสูงและอาจมีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบ (เช่น แครอท) หรือมีเส้นใย (เช่น ขึ้นฉ่าย) ทำให้เคี้ยวและย่อยได้ยาก ผลไม้ที่มีเปลือก (เช่น แอปเปิล) หรือเมล็ดก็อาจย่อยยากเช่นกัน อาหารประเภทนี้อาจระคายเคืองลำไส้ที่กำลังฟื้นตัว แนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารสดในช่วงพักฟื้นและค่อยๆ เริ่มรับประทานใหม่เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว
4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำมันมาก
หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมักมีอาการท้องเสียเนื่องจากลำไส้ใหญ่สั้นลง ทำให้เวลาที่อาหารที่ย่อยแล้วก่อตัวเป็นอุจจาระลดลง อาหารบางชนิดอาจทำให้อาการท้องเสียรุนแรงขึ้น ได้แก่:
• เนื้อสัตว์ที่มีไขมัน
• เนยและครีม
• อาหารทอด
• ขนมขบเคี้ยวที่มีไขมันสูง
อาการท้องเสียมักจะทุเลาลงภายในไม่กี่สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถค่อยๆ กลับมารับประทานอาหารเหล่านั้นได้