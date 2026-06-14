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เปิด “ซิน เคอ หยวน” อีกครั้ง รัฐโปร่งใสพอแล้วหรือยัง?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เปิด “ซิน เคอ หยวน” อีกครั้ง รัฐโปร่งใสพอแล้วหรือยัง?
เปิด “ซิน เคอ หยวน” อีกครั้ง รัฐโปร่งใสพอแล้วหรือยัง?