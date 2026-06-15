ยาลดไข้ชนิดใดที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคตับ?
พาราเซตามอลและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เป็นยา 2 กลุ่มที่ใช้กันทั่วไปในการลดไข้ในผู้ป่วย ยาทั้งสองชนิดนี้ส่วนใหญ่จะถูกเผาผลาญในตับก่อนที่จะถูกขับออกจากร่างกาย
1. ข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ยาลดไข้ในผู้ป่วยโรคตับ
ในผู้ป่วยที่มีโรคตับ ความสามารถในการเผาผลาญและขับยาออกจากร่างกายจะลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงจากยาลดไข้มากขึ้น ดังนั้น สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา:
ให้ความสำคัญกับวิธีการที่ไม่ใช้ยาในการลดไข้: ผู้ป่วยสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายและบรรเทาความไม่สบายที่เกิดจากไข้: เช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆ (โดยเฉพาะใต้วงแขนและบริเวณขาหนีบ); สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาและระบายอากาศได้ดี; ดื่มน้ำเกลือแร่หรือน้ำผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและภาวะเสียสมดุลของอิเล็กโทรไลต์
ใช้ยาเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น (≥ 38.5°C): ไข้มักเป็นการตอบสนองที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 38.5°C อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ ชัก หรือช็อก... ในกรณีเหล่านี้ แนะนำให้ใช้มาตรการเชิงรุก (เช่น การใช้ยาลดไข้)
ใช้ยาลดไข้เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
เลือกใช้ยาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณยา:
ยาแก้ปวดลดไข้ตัวแรกที่ใช้คือพาราเซตามอล (อะเซตามิโนเฟน) สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับหรือมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ปริมาณยาที่แนะนำสูงสุดต่อวันคือ 2000 มิลลิกรัม/วัน (เทียบกับ 4000 มิลลิกรัม/วัน สำหรับผู้ที่มีการทำงานของตับปกติ) ข้อจำกัดนี้เกิดจากปริมาณกลูตาไธโอนในตับที่ลดลง ซึ่งกลูตาไธโอนทำหน้าที่ช่วยล้างพิษจากผลพลอยได้จากการเผาผลาญพาราเซตามอล หากไม่มีกลูตาไธโอนเพียงพอ จะมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายของตับหรือภาวะตับวายเฉียบพลัน แม้จะใช้ยาพาราเซตามอลในปริมาณปกติก็ตาม นอกจากนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบส่วนประกอบและปริมาณยาแก้ปวดลดไข้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ยาหลายชนิดที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอลร่วมกัน
•ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟนและแอสไพริน (กรดอะเซทิลซาลิไซลิก) เป็นยาลดไข้กลุ่มอื่นที่ใช้กันทั่วไป ปริมาณยาไอบูโพรเฟนโดยทั่วไปคือ 400 มิลลิกรัมต่อครั้ง (ไม่เกิน 3200 มิลลิกรัมต่อวัน) และแอสไพรินคือ 325–1000 มิลลิกรัมต่อครั้ง (ไม่เกิน 4000 มิลลิกรัมต่อวัน) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตับมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญยาเหล่านี้ การทำงานของตับที่บกพร่องอาจนำไปสู่การสะสมของยาและเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร พิษต่อไต และอาการท้องมานหรือบวมน้ำแย่ลงในผู้ป่วยโรคตับแข็ง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แนะนำให้ใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยที่มีโรคตับขั้นรุนแรงหรือตับแข็ง
แอสไพรินเป็นยาในกลุ่ม NSAIDs
หากผู้ป่วยมีไข้นานกว่า 3 วันโดยไม่ทราบสาเหตุ มีไข้สูงต่อเนื่อง (>39.5°C) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา หรือมีอาการรุนแรงร่วมกับไข้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยเร็ว เพื่อหาสาเหตุและกำหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม
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