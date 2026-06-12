ทั่วโลกส่งสารไว้อาลัย กษัตริย์จิกมีทรงโพสต์สดุดี พระกรณียกิจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ”

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยทรงยกย่องพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศเพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนมชีพ
.
รายงานจากสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความโทมนัสอย่างยิ่งต่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมทรงรำลึกถึงพระกรณียกิจอันสำคัญที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
.
ในข้อความดังกล่าว ทรงยกย่องว่าตลอดพระชนมชีพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้ทรงอุทิศพระองค์ในการรับใช้บ้านเมืองผ่านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็ก ตลอดจนการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านความมั่นคงและกองทัพไทยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์แก่สังคม
.
พระราชสาส์นยังระบุว่า พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเสียสละ และความห่วงใยต่อความผาสุกของประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางทั้งภายในและนอกประเทศ
.
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ยังได้ทรงถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ไทย ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชน และทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย
.
นอกจากนี้ ยังทรงส่งกำลังใจ ความระลึกถึง และคำภาวนาไปยังผู้ที่เคยถวายงาน ใกล้ชิด หรือมีความผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยทรงร่วมแบ่งปันความโศกเศร้าจากการสูญเสียครั้งสำคัญครั้งนี้ด้วยความจริงใจ
.
การแสดงความอาลัยจากราชอาณาจักรภูฏานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชวงศ์ ตลอดจนความเคารพและชื่นชมที่นานาประเทศมีต่อพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ซึ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนทั่วโลก