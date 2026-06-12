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ทนายตั้ม ฝากถึงบ้านพระอาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักข่าว: มีอะไรจะฝากถึงบ้านพระอาทิตย์ไหม?
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“เอาแบบนี้ไหมครับ เราเพิ่มเดิมพันกัน
จากเยี่ยว 71 แก้ว เป็น 142 แก้ว
รับหรือเปล่า
เพราะผมมั่นใจว่า
ยังไงผมก็ไม่แพ้”
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ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด 11 มิ.ย. 69