สนธิ เดือด! ซัด กบ มโน ปมพาดพิงมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ลั่นข้อมูลบิดเบือน-เข้าข่ายหมิ่นประมาท ประกาศชัด เจอกันที่ศาล

“สนธิ ลิ้มทองกุล” ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเพจ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” ตอบโต้กรณีที่ “กบ มโน” หรือ นายถิรวัฒน์ อุดินอักษร นักจัดรายการออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในลักษณะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินและการดำเนินงานขององค์กร จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
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โดยนายสนธิระบุว่า ข้อความดังกล่าวมีลักษณะสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน และกระทบต่อชื่อเสียงของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 18 ปี นับตั้งแต่ปี 2551 พร้อมยืนยันว่ามูลนิธิมีการดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย มีการตรวจสอบบัญชี และจัดส่งรายงานทางการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามกระบวนการที่กำหนด
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นายสนธิยังได้เปิดเผยตัวเลขการดำเนินงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินในปี 2567 โดยระบุว่ามีการระดมทุนและใช้จ่ายงบประมาณรวมกว่า 259.54 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสำคัญหลายด้าน อาทิ โครงการสนับสนุนกำลังพลแนวหน้าและการปกป้องอธิปไตยของประเทศ วงเงินกว่า 30.54 ล้านบาท การจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนพิเศษเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพ วงเงินกว่า 217.87 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา วงเงินกว่า 11.61 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ยังระบุว่ามูลนิธิได้มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนในประเด็นสาธารณะหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามปัญหาความเดือดร้อนของผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การเคลื่อนไหวในประเด็นด้านพลังงาน การติดตามคดีสาธารณะที่ได้รับความสนใจ รวมถึงการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ โดยยืนยันว่าทุกกิจกรรมมีหลักฐานและข้อมูลประกอบที่สามารถตรวจสอบได้
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นายสนธิกล่าวด้วยว่า การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของมูลนิธิและบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและผู้ปฏิบัติงาน โดยระบุว่า หากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล
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ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองบนโลกออนไลน์ที่ยังคงร้อนแรง โดยกรณีนี้ถูกจับตามองว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปหรือไม่ หลังคู่กรณีมีการตอบโต้กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา