ไอซ์ รักชนก งัดภาพงานเลี้ยงครอบครัวชิดชอบ ตั้งคำถามความสัมพันธ์ผู้ชนะโครงการ TH-AI Passport โพสต์สั้นๆ แต่สะเทือนเวทีดีอี

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport ยังคงเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง หลังจากเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ได้เกิดการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความเชื่อมโยงระหว่างผู้ได้รับงานกับบุคคลทางการเมือง จนนำไปสู่การตอบโต้กันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมา
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ระหว่างช่วงถาม-ตอบภายในงาน นายธีระชาติ ก่อตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ TH-AI Passport หลายประเด็น โดยเฉพาะรายละเอียดเงื่อนไขการดำเนินโครงการที่กำหนดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนถึงความจำเป็น รวมถึงมีข้อสังเกตว่าบางเงื่อนไขมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย
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นายธีระชาติได้ตั้งคำถามโดยตรงต่อผู้บริหารกระทรวงว่า มีความรู้จักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ได้รับงานโครงการดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชน
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ด้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า ตนเองรู้จักผู้ได้รับงานจริง แต่การรู้จักกันเป็นเรื่องปกติในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม โดยยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการคัดเลือกผู้ชนะโครงการ พร้อมระบุว่าขั้นตอนทั้งหมดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการประจำที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาแล้วว่า “รู้จัก” และยืนยันอีกครั้งว่าการรู้จักกันไม่ได้หมายความว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือกระบวนการพิจารณาโครงการดังกล่าว
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อย่างไรก็ตาม หลังการชี้แจงไม่นาน น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เผยแพร่ภาพงานเลี้ยงวันเกิดที่เคยถูกโพสต์ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของนางกรุณา ชิดชอบ ภรรยาของนายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งปรากฏภาพสมาชิกครอบครัวชิดชอบและผู้ร่วมงานภายในงานเลี้ยงดังกล่าว พร้อมข้อความสั้นว่า “สนิทแค่ไหน ให้รูปอธิบายฮะ”
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การโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก และถูกนำไปเชื่อมโยงกับคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในโครงการ TH-AI Passport ซึ่งกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งฝ่ายการเมืองและภาคประชาชน
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ทั้งนี้ โครงการ TH-AI Passport ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะในมิติของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และความเหมาะสมของเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีการตรวจสอบและติดตามจากหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป