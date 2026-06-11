ศาลสั่งจำคุก “ทนายตั้ม” คดีฉ้อโกง “มาดามอ้อย” ชดใช้กว่า 72.5 ล้านบาท

ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีฉ้อโกงที่สังคมให้ความสนใจ โดยตัดสินลงโทษนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ในความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมโทษจำคุก 5 ปี 12 เดือน พร้อมสั่งชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ “มาดามอ้อย” เป็นเงิน 72.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
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เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อทย.109/2568 ซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 และนางจตุพร ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายษิทรา พร้อมพวกรวม 7 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง ฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน จากกรณีการโอนเงินจำนวนหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการทำธุรกรรมต่าง ๆ
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คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากข้อกล่าวหาว่า ผู้เสียหายถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ มูลค่ากว่า 71 ล้านบาท รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์หรูยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น G-Class มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท และการโอนเงินในลักษณะอื่นอีกหลายรายการ ขณะที่ฝ่ายจำเลยยืนยันมาตลอดว่าเงินดังกล่าวเป็นการให้โดยเสน่หาและไม่ได้เกิดจากการหลอกลวง
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ภายหลังการพิจารณาพยานหลักฐาน ศาลเห็นว่ามีพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลอกลวงผู้เสียหายให้เชื่อว่าจะนำเงินไปดำเนินการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์ รวมถึงกรณีการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหารถยนต์หรู ซึ่งศาลเห็นว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคู่กรณีเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินให้ จึงเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
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ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในความผิดฐานฉ้อโกงเป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน และลงโทษเพิ่มเติมในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีก 1 ปี 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุก 5 ปี 12 เดือน พร้อมมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 72.5 ล้านบาทแก่ผู้เสียหาย พร้อมดอกเบี้ย
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หลังฟังคำพิพากษา นายษิทราได้แถลงต่อศาล โดยระบุว่าต้องการให้คดีของตนเป็นกรณีศึกษาสำหรับกระบวนการพิจารณาคดีในอนาคต พร้อมแสดงความเห็นว่าพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางกรณีอาจมีน้ำหนักน้อยกว่าพยานบุคคล ขณะที่ศาลรับทราบความเห็นดังกล่าวไว้พิจารณา
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ต่อมาระหว่างเดินออกจากห้องพิจารณาคดี นายษิทราได้พูดคุยกับสื่อมวลชนและญาติ โดยมีสีหน้าเคร่งเครียดและน้ำตาคลอ พร้อมยืนยันว่าตนยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนเองในประเด็นเงินลงทุน 71 ล้านบาท และเห็นว่าพยานหลักฐานบางส่วนที่เป็นข้อความสนทนาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างครบถ้วนตามที่ตนคาดหวังไว้