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เจริญพวง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่ใส่หมวกกันน็อค ปรับ 500
ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ปรับ 1,000
โกงแผ่นดิน 700 ล้าน ปรับคนละ 600
เจริญพวง...
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ทนายเกิดผล แก้วเกิด
9 มิถุนายน 2569