ไชยชนก เปิดใจเส้นทางการศึกษา 17 ปีต่างแดน รับเคยซ้ำชั้น-เปลี่ยนโรงเรียนหลายครั้ง ย้ำไม่เคยปิดบังวุฒิการศึกษา

ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ออกมาชี้แจงประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ท่ามกลางกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องครอบครัวและวุฒิการศึกษา โดยยืนยันว่าไม่เคยปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนของตนเองแม้แต่น้อย
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 นายไชยชนกเปิดเผยว่า ตนใช้ชีวิตศึกษาอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานถึง 17 ปี โดยเริ่มต้นจากการเรียนในระดับ Preparatory School และ High School ก่อนเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัย แต่ระหว่างเส้นทางการศึกษานั้นเคยประสบปัญหาทางการเรียนจนต้องซ้ำชั้น รวมทั้งมีการย้ายสถานศึกษาและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหลายครั้ง
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นายไชยชนก ระบุว่า ในช่วงหนึ่งได้ตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงานเกี่ยวกับสนามแข่งรถ ก่อนจะกลับมาให้ความสำคัญกับการศึกษาอีกครั้ง และเลือกเดินหน้าศึกษาต่อในประเทศไทย จนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในที่สุดที่จังหวัดบุรีรัมย์
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“เรื่องนี้ไม่เคยปิดบัง ผมไปเรียน Prep School และ High School ตอนมหาวิทยาลัยก็เคยมีซ้ำชั้น มีไปฝึกงานแล้วก็ย้ายโรงเรียน ท้ายที่สุดตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาทำสนามแข่งรถ ก่อนจะมาจบที่ไทย” นายไชยชนก กล่าว
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สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ เจ้าตัวยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากการโจมตีทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และการศึกษา อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายพิจารณาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย
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ขณะเดียวกัน นายไชยชนก ย้ำว่าไม่ได้ต้องการดำเนินการทางกฎหมายกับทุกกรณี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี หากสามารถรับฟังหรือทำความเข้าใจกันได้ ก็ไม่ประสงค์จะสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติม
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“ถ้ารับได้ก็คงไม่ทำอะไร เพราะไม่ต้องการไปก่อกรรมเพิ่ม” นายไชยชนก กล่าวทิ้งท้าย
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ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผู้ที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนความตรงไปตรงมาของนายไชยชนก และผู้ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดของประวัติการศึกษา ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เกิดขึ้นมาตลอด