“ศุภชัย” ประกาศเอาจริง ใครทำภูมิใจไทยเสียหาย ปมเขากระโดงเตรียมฟ้องทุกคดี

ภูมิใจไทยประกาศเดินหน้าใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ดินเขากระโดง หากพบว่ามีเจตนาทำให้พรรคเสียหาย โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะดำเนินคดีทุกกรณีที่เข้าข่ายใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
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เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีการทวงคืนที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องว่า พรรคไม่ได้มีปัญหากับประชาชนที่รับรู้ข้อมูลและนำไปแชร์ต่อด้วยความเชื่อโดยสุจริตใจ
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อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีบุคคลใดจงใจเผยแพร่ข้อมูลด้วยเจตนาที่มุ่งหวังให้พรรคภูมิใจไทย หัวหน้าพรรค หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพรรคได้รับความเสียหาย พรรคจะใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
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นายศุภชัยระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา ตนเองมักเลือกอดทนต่อการโจมตีทางการเมืองหลายรูปแบบ แม้บางครั้งจะเป็นการกระทำที่กระทบต่อภาพลักษณ์ส่วนบุคคลก็ตาม แต่เมื่อการแสดงความคิดเห็นหรือการเผยแพร่ข้อมูลก้าวล่วงจนก่อให้เกิดความเสียหายเกินขอบเขตที่ยอมรับได้ ก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้ามาดำเนินการ
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ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยย้ำว่า การแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ภายใต้กรอบของข้อเท็จจริงและกฎหมาย แต่หากเป็นการนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ บิดเบือน หรือมีลักษณะใส่ความเพื่อให้บุคคลหรือพรรคการเมืองได้รับความเสียหาย ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย และผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
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ท่าทีดังกล่าวสะท้อนถึงการส่งสัญญาณชัดเจนจากพรรคภูมิใจไทยว่า หลังจากนี้จะไม่ปล่อยผ่านต่อการโจมตีที่มองว่าเกินขอบเขต โดยเฉพาะในประเด็นอ่อนไหวอย่างกรณีที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นหัวข้อที่ถูกหยิบยกมาถกเถียงในพื้นที่สาธารณะและบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง