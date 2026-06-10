“ปานเทพ” ฟ้องเพิ่มอีก 1 ราย คดีหมิ่นประมาท ย้ำใช้กฎหมายปกป้องชื่อเสียง-มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่าได้ลงนามเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาเพิ่มเติมอีก 1 ราย ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังเห็นว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าข่ายใส่ความและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
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โดยอาจารย์ปานเทพได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เพิ่งลงนามเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาไปอีก 1 ราย ฐานใส่ความมั่วให้ร้าย ทั้ง อ.ปานเทพ และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน หลายกรรม เอาเข้าคุกให้หมด!” ซึ่งภายหลังจากเผยแพร่ข้อความดังกล่าว ได้มีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ถูกมองว่าเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลและองค์กร
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ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจารย์ปานเทพและมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเป็นที่รู้จักจากการติดตามตรวจสอบประเด็นสาธารณะที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองทรัพยากรของชาติ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้วิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเด็น
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ความเคลื่อนไหวล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของอาจารย์ปานเทพที่เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นช่องทางในการปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของตนเอง รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากกรณีที่เห็นว่าได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อกล่าวหาต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์
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อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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ขณะเดียวกัน ผู้ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินยังคงจับตาพัฒนาการของคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นอีกหนึ่งคดีที่นำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาล และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม หากพบพฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันในอนาคต