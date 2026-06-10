อาการแสงวูบวาบในตา เกิดจากอะไร? สัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้าม
อาการเห็นแสงวูบวาบในตา แสงแฟลช แสงฟ้าแลบ หรือประกายแสง ทั้งที่ไม่ได้มีแสงจริงอยู่ตรงหน้า เป็นอาการที่หลายคนอาจเคยพบ โดยเฉพาะเวลาขยับตา อยู่ในที่มืด หรือหลังใช้สายตาเป็นเวลานาน
บางครั้งอาการนี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่รุนแรง แต่ในบางกรณี แสงวูบวาบในตา อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติภายในดวงตา โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับวุ้นตาและจอประสาทตา หากปล่อยไว้อาจส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวได้
แสงวูบวาบในตาคืออะไร
อาการแสงวูบวาบในตา หรือทางการแพทย์อาจเรียกว่า Photopsia คือภาวะที่ผู้ป่วยมองเห็นแสงทั้งที่ไม่มีแสงจริงมากระทบดวงตา อาจเห็นเป็นแสงคล้ายแฟลชกล้องถ่ายรูป แสงฟ้าแลบ เส้นแสง ประกายไฟ หรือแสงกระพริบในลานสายตา
อาการนี้อาจเกิดกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ หากเกิดกับตาข้างเดียว มักต้องระวังความผิดปกติภายในลูกตา เช่น วุ้นตาดึงรั้งจอประสาทตา แต่หากเกิดพร้อมกันทั้งสองข้าง อาจเกี่ยวข้องกับไมเกรน ระบบประสาท หรือปัจจัยอื่นของร่างกายได้เช่นกัน
อาการแสงวูบวาบในตาเป็นแบบไหน
ผู้ที่มีอาการแสงวูบวาบในตาอาจอธิบายอาการแตกต่างกัน เช่น
เห็นแสงแฟลชวาบ ๆ คล้ายกล้องถ่ายรูป
เห็นแสงฟ้าแลบหรือประกายไฟบริเวณหางตา
เห็นแสงกระพริบเป็นช่วง ๆ
เห็นเส้นแสง จุดสว่าง หรือแสงซิกแซกในลานสายตา
อาการเกิดมากขึ้นเวลาขยับตา กลอกตา หรืออยู่ในที่มืด
อาจมีจุดดำ เส้นลอย หรือหยากไย่ในตาร่วมด้วย
หากอาการเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่มีอาการผิดปกติอื่น อาจไม่ใช่ภาวะรุนแรงเสมอไป แต่ถ้าเป็นอาการใหม่ เกิดบ่อยขึ้น หรือมีตามัวร่วมด้วย ควรเข้ารับการตรวจตาเพื่อความปลอดภัย
อาการแสงวูบวาบในตาเกิดจากอะไร
อาการแสงวูบวาบในตาเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่ภาวะทั่วไปที่ไม่รุนแรง ไปจนถึงโรคตาที่ต้องรีบรักษา
1. วุ้นตาเสื่อมหรือวุ้นตาดึงรั้งจอประสาทตา
หนึ่งในสาเหตุที่พบได้คือการเปลี่ยนแปลงของวุ้นตา เมื่ออายุมากขึ้น วุ้นตาซึ่งมีลักษณะคล้ายเจลภายในลูกตาจะค่อย ๆ หดตัวหรือเสื่อมสภาพ หากวุ้นตาดึงรั้งจอประสาทตา อาจกระตุ้นให้รู้สึกเหมือนเห็นแสงวาบได้
2. จอประสาทตาฉีกขาด
หากวุ้นตาดึงรั้งจอประสาทตาแรงเกินไป อาจทำให้เกิดรอยฉีกขาดที่จอประสาทตา ผู้ป่วยมักมีอาการเห็นแสงวาบร่วมกับเห็นจุดดำหรือเส้นลอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาวะนี้สำคัญมาก เพราะอาจนำไปสู่จอประสาทตาหลุดลอกได้
3. จอประสาทตาหลุดลอก
จอประสาทตาหลุดลอกเป็นภาวะฉุกเฉินทางตา ผู้ป่วยอาจเห็นแสงวูบวาบ เห็นจุดดำจำนวนมาก การมองเห็นลดลง หรือเห็นเงาดำคล้ายม่านบังตา ภาวะนี้มักไม่ทำให้ปวดตา จึงทำให้บางคนชะล่าใจ แต่หากปล่อยไว้นานอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นถาวร
4. ไมเกรนทางตาหรือไมเกรนที่มีอาการทางสายตา
บางคนอาจเห็นแสงระยิบระยับ เส้นซิกแซก หรือแสงกระพริบก่อนมีอาการปวดศีรษะไมเกรน หรือบางรายอาจมีอาการทางสายตาโดยไม่ปวดศีรษะก็ได้ อาการจากไมเกรนมักเกิดกับการมองเห็นทั้งสองข้าง และอาจค่อย ๆ ขยายหรือเคลื่อนที่ในลานสายตาก่อนดีขึ้น
5. การกระแทกหรือแรงกดที่ดวงตา
การขยี้ตาแรง ๆ การถูกกระแทกบริเวณดวงตา หรืออุบัติเหตุ อาจทำให้เห็นแสงวาบชั่วคราวได้ เพราะแรงกดหรือแรงกระแทกอาจกระตุ้นจอประสาทตาโดยตรง หากมีอุบัติเหตุรุนแรง ตามัว เห็นจุดดำมากขึ้น หรือปวดตา ควรพบแพทย์ทันที
6. การอักเสบหรือโรคภายในลูกตา
การอักเสบภายในลูกตา การติดเชื้อ หรือโรคบางชนิดที่กระทบต่อจอประสาทตาและวุ้นตา อาจทำให้เห็นแสงวูบวาบได้เช่นกัน โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ตาแดง ปวดตา ตามัว หรือไวต่อแสง
แสงวูบวาบจากโรคตา ต่างจากไมเกรนอย่างไร
ลักษณะอาการ อาจเกี่ยวกับวุ้นตา/จอประสาทตา อาจเกี่ยวกับไมเกรน
ตาที่เป็น มักรู้สึกเด่นที่ตาข้างเดียว มักเกี่ยวกับลานสายตาทั้งสองข้าง
อาการร่วม จุดดำ เส้นลอย ม่านดำบังตา หรือตามัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ แพ้แสง หรือมีอาการนำก่อนปวดหัว
ความเร่งด่วน ควรตรวจตาเร็ว โดยเฉพาะถ้าอาการเกิดใหม่หรือแย่ลง ควรพบแพทย์หากไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นถี่ขึ้น หรือมีอาการทางระบบประสาทร่วม
ใครบ้างที่ควรระวังเป็นพิเศษ
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
ผู้สูงอายุ
ผู้ที่มีสายตาสั้นมาก
ผู้ที่เคยผ่าตัดตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก
ผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณดวงตา
ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เคยมีโรคจอประสาทตา
ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นจอประสาทตาหลุดลอก
อาการแบบไหนควรรีบพบจักษุแพทย์
ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที หากมีอาการต่อไปนี้
เห็นแสงวูบวาบเกิดขึ้นกะทันหัน
เห็นแสงวาบถี่ขึ้นหรือรุนแรงขึ้น
มีจุดดำ เส้นดำ หรือหยากไย่ในตาเพิ่มขึ้นมาก
เห็นเหมือนมีม่านดำ เงาดำ หรือแถบดำบังสายตา
การมองเห็นลดลง ตามัว หรือมองเห็นไม่ชัด
สูญเสียการมองเห็นด้านข้าง
มีอาการหลังอุบัติเหตุหรือถูกกระแทกที่ตา
อาการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอก ซึ่งควรตรวจและรักษาโดยเร็ว
แพทย์ตรวจอาการแสงวูบวาบในตาอย่างไร
เมื่อไปพบจักษุแพทย์ แพทย์อาจตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น
ซักประวัติอาการ เช่น เริ่มเป็นเมื่อไร เป็นข้างเดียวหรือสองข้าง มีจุดลอยหรือตามัวร่วมด้วยหรือไม่
ตรวจวัดสายตา
ตรวจความดันตา
หยอดยาขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตา
ตรวจวุ้นตาและจอประสาทตาด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
ถ่ายภาพจอประสาทตา
ตรวจอัลตราซาวนด์ตาในกรณีที่มองจอประสาทตาได้ไม่ชัด
วิธีรักษาอาการแสงวูบวาบในตา
การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ ไม่ควรซื้อยาหยอดตาใช้เองโดยไม่ทราบสาเหตุ เพราะอาการแสงวูบวาบอาจไม่ได้เกิดจากผิวตาหรืออาการตาแห้งเสมอไป
หากเกิดจากวุ้นตาเปลี่ยนแปลงตามวัย
ถ้าไม่มีรอยฉีกขาดของจอประสาทตา แพทย์อาจแนะนำให้สังเกตอาการและนัดติดตาม อาการแสงวูบวาบบางรายอาจค่อย ๆ ลดลงเมื่อวุ้นตาหยุดดึงรั้งจอประสาทตา
หากพบจอประสาทตาฉีกขาด
แพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์หรือการจี้เย็น เพื่อปิดรอยฉีกขาดและลดโอกาสเกิดจอประสาทตาหลุดลอก
หากเป็นจอประสาทตาหลุดลอก
จำเป็นต้องรักษาเร่งด่วน วิธีรักษาอาจรวมถึงการผ่าตัดหรือวิธีอื่นตามตำแหน่งและความรุนแรงของโรค
หากเกี่ยวข้องกับไมเกรน
แพทย์อาจแนะนำให้จัดการปัจจัยกระตุ้น เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด ดื่มน้ำให้พอ และหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไมเกรน หากเป็นบ่อยควรปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนรักษา
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาการแสงวูบวาบในตา
เห็นแสงวูบวาบในตาแต่ไม่ปวดตา อันตรายไหม
อาจเป็นได้ทั้งภาวะไม่รุนแรงและภาวะที่ต้องรีบตรวจ เพราะโรคจอประสาทตาหลุดลอกมักไม่ทำให้ปวดตา แต่มีอาการเห็นแสงวาบ จุดลอย หรือม่านดำบังตาได้ หากเป็นอาการใหม่หรือเป็นมากขึ้น ควรพบแพทย์
แสงวูบวาบในตาหายเองได้ไหม
ถ้าเกิดจากวุ้นตาเปลี่ยนแปลงตามวัยและไม่มีภาวะแทรกซ้อน อาการอาจค่อย ๆ ลดลงได้ แต่ควรตรวจตาก่อนเพื่อยืนยันว่าไม่มีจอประสาทตาฉีกขาด
เห็นแสงวาบร่วมกับจุดดำลอย เกิดจากอะไร
อาจเกี่ยวข้องกับวุ้นตาเสื่อม วุ้นตาดึงรั้งจอประสาทตา หรือจอประสาทตาฉีกขาด หากจุดดำเพิ่มขึ้นเร็วหรือมีแสงวาบบ่อย ควรรีบพบแพทย์
เห็นแสงซิกแซกก่อนปวดหัว ใช่ไมเกรนไหม
อาจเป็นอาการทางสายตาที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนได้ แต่หากไม่เคยเป็นมาก่อน หรือมีอาการผิดปกติอื่น เช่น แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด หรือตามัวเฉียบพลัน ควรรีบพบแพทย์
สรุป
อาการแสงวูบวาบในตาเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่วุ้นตาเสื่อม การดึงรั้งของวุ้นตา ไมเกรน ไปจนถึงภาวะรุนแรงอย่างจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอก หากอาการเกิดขึ้นกะทันหัน เป็นถี่ขึ้น มีจุดดำเพิ่มขึ้น ตามัว หรือเห็นม่านดำบังตา ควรรีบพบจักษุแพทย์ทันที เพราะการตรวจและรักษาเร็วช่วยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้