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ไชยชนก ลูกแม่เต่า ไม่ใช่แม่กรุณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนวิน ชิดชอบ สมรส 2 ครั้ง
ครั้งแรกกับ คุณเต่า พิมพ์ลภัส
ชื่อเดิมสมบัติ คนอ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
มีบุตร 2 คน
1.ชิดชนก
2.ไชยชนก
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ครั้งที่ 2 กับคุณกรุณา
ลูกสาวนายคะแนน สุภา พ่อเลี้ยง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
มีบุตร.2 คน
1.โชติชนก
2.ชนม์ชนก