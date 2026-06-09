“สนธิ” ซัดเดือด! ตั้งข้อสงสัยโครงการ TH-AI 1,621 ล้าน ชี้ TOR มีพิรุธหลายจุด เรียกร้องตรวจสอบความโปร่งใส

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังนายสนธิ ลิ้มทองกุล ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการและสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการ “ไทยพาสปอร์ต” หรือโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับประชาชน วงเงินกว่า 1,621 ล้านบาท พร้อมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังกัดพรรคภูมิใจไทยในหลายประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงของสังคม
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นายสนธิระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับกรณีการกล่าวอ้างว่ามีความพยายามเรียกรับผลประโยชน์จากนักการเมืองบางราย ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และบุคคลที่อ้างว่ามีข้อมูลจากวงใน โดยมีนักการเมืองระดับรัฐมนตรีบางรายเข้าไปแสดงความเห็นรับรู้ต่อข้อมูลดังกล่าว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าในการดำเนินคดีหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือโครงการ “ไทยพาสปอร์ต” วงเงิน 1,621 ล้านบาท ซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายสนธิได้ตั้งข้อสังเกตต่อรายละเอียดในเอกสารกำหนดขอบเขตงานหรือ TOR หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนจำนวน 5 ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการ Generative AI ได้ฟรีเป็นเวลา 1 ปี แต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการใช้งานหรือเพดานต้นทุนที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้
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นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขการศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสื่อดิจิทัลจำนวนมากทั่วประเทศ รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการที่พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในระยะยาวมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับเม็ดเงินงบประมาณที่ใช้ไป
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อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิจารณ์คือการนำผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาใช้อ้างอิงเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยนายสนธิตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนที่ถูกเผยแพร่ในบางช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยมีการอภิปรายในรัฐสภา จึงเห็นว่าควรมีการเปิดเผยที่มาของข้อมูล วิธีการสำรวจ และรายละเอียดทางวิชาการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
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นายสนธิย้ำว่าประเด็นทั้งหมดเป็นข้อสังเกตที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้งบประมาณขนาดใหญ่ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ขณะที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือข้อสรุปจากหน่วยงานตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าวหรือไม่