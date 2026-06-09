เช็กสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ครบทุกรายการ ช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ-ค่าเดินทาง

9 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “บัตรคนจน” ยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญของภาครัฐในการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิช่วยเหลือในหลายด้าน ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพประจำวัน ค่าเดินทางสาธารณะ ตลอดจนค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในครัวเรือน
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สำหรับสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ ประกอบด้วยวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านค้าซึ่งเข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันยังได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะรวม 750 บาทต่อคนต่อเดือน ครอบคลุมการเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะที่ภาครัฐกำหนด
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นอกจากนี้ ภาครัฐยังคงให้ความช่วยเหลือด้านค่าสาธารณูปโภค โดยสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐานของประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจำนวน 80 บาทต่อคนทุก 3 เดือน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบอาหารภายในครัวเรือน
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ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิพื้นฐานตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลอาจมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในบางช่วงเวลาตามสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังและโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเป็นทางการ