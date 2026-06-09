วันสถาปนา กกต. คึกคัก ประธาน กกต. รดน้ำมนต์ผู้บริหาร ก่อนหยอกเลขาฯ ท่ามกลางข่าวลือเก้าอี้สั่น

บรรยากาศภายในงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลด้วยรอยยิ้ม หลังมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรของสำนักงาน กกต.
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ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. ได้ประกอบพิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์และรดน้ำมนต์ที่มือให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่
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อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งของพิธีได้สร้างบรรยากาศผ่อนคลายและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงคิวของนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์ ประธาน กกต. ได้กล่าวหยอกล้อด้วยอารมณ์ขันว่า “สำหรับเลขาฯ ต้องเอาไปอาบเลย” ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ภายในบริเวณงานต่างหัวเราะและยิ้มไปตามกัน
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คำกล่าวดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการหยอกล้อกันภายในองค์กร ท่ามกลางกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวง ซึ่งมีรายงานข่าวระบุว่าอาจไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจำปี จนเกิดการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับอนาคตในตำแหน่งเลขาธิการ กกต.
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แม้จะมีกระแสข่าวดังกล่าว แต่ภายในงานวันสถาปนาสำนักงาน กกต. ยังคงเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง โดยผู้บริหารและบุคลากรต่างร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรต่อไป