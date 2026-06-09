โยเกิร์ต กินตอนไหน? ช่วยอะไรได้บ้าง?
เป็นที่ทราบกันดีถึงคุณประโยชน์ของ โยเกิร์ต ที่มีต่อร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมอาหารเพื่อรักษาสัดส่วน โดยโยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม มีโปรตีนมากกว่านมถึงร้อยละ 20 แล้วยังมีวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดด้วยกัน ทั้งวิตามินบี วิตามินดี และแคลเซียม แถมยังมีโพรไบโอติกส์อยู่มาก
ประโยชน์ของโยเกิร์ต มีอะไรบ้าง?
แก้ท้องผูก สาเหตุเกิดมาจากการกินอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไป ซึ่งชาวบัลแกเรียนิยมกินโยเกิร์ตเป็นประจำ เพราะช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร และระบบขับถ่าย โยเกิร์ตมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้จึงสามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น
ควบคุมน้ำหนัก โยเกิร์ตอุดมไปด้วยโปรตีน จึงช่วยให้อิ่มท้อง แต่ถ้าหากต้องการลดน้ำหนัก ควรเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ หรือกรีกโยเกิร์ต เพราะมีโปรตีนสูงเป็น 2 เท่าของโยเกิร์ตทั่วไป แล้วยังให้แคลอรี่ต่ำ
ช่วยกระตุ้นการทำงานลำไส้ แลคโตบาซิลัสในโยเกิร์ต เป็นจุลินทรีย์ที่ร่างกายต้องการ ซึ่งจะไปช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ เอชไพโลไร ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะ ลดการอักเสบของลำไส้
ช่วยรักษาเชื้อราในช่องคลอด เพราะโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อันเกิดเนื่องมาจากเชื้อราต่าง ๆ
มีแคลเซียมสูง โยเกิร์ตอุดมไปด้วยแคลเซียม และฟอสฟอรัส จึงช่วยเสริมสร้างกระดูก และฟันให้แข็งแรง เพราะโยเกิร์ตมีกรดแลกติก ที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลงทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ง่ายขึ้น แคลเซียมที่ได้จากโยเกิร์ตจะทำให้กระดูกแข็งแรง ลดความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูกพรุน
ช่วยลดกลิ่นปาก เพียงแค่ทานโยเกิร์ตเป็นประจำ สามารถช่วยลดระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก และลมหายใจมีกลิ่นเหม็น แล้วยังช่วยบำรุงเหงือก และฟัน ลดอาหารเหงือกอักเสบได้อีกด้วย
ช่วยลดคอเลสเตอรอล การรับประทานโยเกิร์ตซึ่งมีโพรไบโอติกอยู่ด้วย จะสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกายได้ โยเกิร์ตจะช่วยลดคอเลสเตอรอล LDL ซึ่งเป็นไขมันชนิดเลวให้ลดลง
โยเกิร์ตกินเวลาไหนช่วยเรื่องอะไรบ้าง?
ตอนเช้า (06.00 – 07.00 น.) : เหมาะที่จะทานเป็นอาหารเช้าในทุก ๆ วัน เพราะไขมันต่ำ แต่มีสารอาหารมากมายที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นตอนท้องว่างที่ร่างกายสามารถดูดซึมประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
ตอนกลางวัน (11.00 – 13.00 น.) : เป็นช่วงของการปรับสมดุลระบบลำไส้ โดยการทานโยเกิร์ตในช่วงกลางวันนั้นจะส่งผลให้จุลินทรีย์จะช่วยปรับสมดุลในระบบลำไส้ ทำให้ลำไส้ทำงานเบาลง
ตอนเย็น (18.00 – 19.00 น.) : ช่วยให้ระบบย่อยอาหาร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ลดปริมาณการกินอาหารให้น้อยลง ย่อยง่าย ไม่เป็นภาระต่อกระเพราะอาหาร ทั้งยังช่วยลดปัญหาน้ำหนักเกินจากการกินมื้อเย็นหรือมื้อดึกได้เป็นอย่างดี
ก่อนนอน (19.30 – 20.00 น.) : โยเกิร์ตมีส่วนประกอบของนม ในโยเกิร์ตจึงมีทริปโตเฟน กรดอะมิโนที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกง่วงนอน และทริปโตเฟนยังจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนิน ฮอร์โมนที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ทำให้นอนหลับง่ายกว่าเดิม
โยเกิร์ตไม่เหมาะสำหรับใครบ้าง?
ผู้ที่แพ้แลคโตส เกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดแลคเตสเอนไซม์ที่จำเป็นในการย่อยแลคโตส ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบในนมอาจมีอาการ เช่น ปวดท้อง, ท้องเสียหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์นม ดังนั้น ผู้ที่แพ้แลคโตสอาจต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานโยเกิร์ต
ผู้ที่แพ้นม นมประกอบด้วยเคซีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่บางคนแพ้ ซึ่งนมอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยา เช่น เป็นลมพิษ, คันบวมแดง ไปจนถึงภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
หากเลือกกินโยเกิร์ตที่มีไขมันและน้ำตาลสูงในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นแนะนำว่าควรกินโยเกิร์ตในปริมาณที่เหมาะสม ควบคู่กับกินอาหารอื่น ๆ ให้หลากหลาย และควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละวัน เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินไปจนน้ำหนักเกินเกณฑ์