ก่อนขึ้นศาลคดี “ลูกเนรคุณ” ทราย สก๊อต โพสต์เดือด เงินมรดกคุณยายหายจากตู้เซฟ

8 มิ.ย. 2569 กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ เมื่อ “ทราย สก๊อต” ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยความคืบหน้าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของครอบครัว โดยระบุว่าได้ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับการยกให้ตามพินัยกรรมของคุณยาย พร้อมประกาศเตรียมดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง
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ทราย สก๊อต ระบุข้อความว่า “ทรายพบว่าเงินในตู้เซฟที่คุณยายยกให้ตามพินัยกรรมของท่านหายไปด้วย (ไม่ได้มีแค่เงิน) เตรียมดำเนินคดีอาญา” ข้อความดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลายคนเรียกร้องให้เจ้าตัวใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ได้รับโดยชอบธรรม ขณะที่บางส่วนมองว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นคำตอบสำคัญในการคลี่คลายข้อพิพาทครั้งนี้
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ภายหลังการโพสต์ข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตจำนวนมากต่างร่วมส่งกำลังใจ พร้อมแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้เดินหน้าต่อสู้เพื่อความถูกต้อง อาทิ การเรียกร้องให้ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่เป็นธรรม การเชื่อมั่นว่าความจริงจะปรากฏ รวมถึงการสนับสนุนให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ควรได้รับกลับคืนมา
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ก่อนหน้านี้ ทราย สก๊อต ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. จะเดินทางไปยังศาลแพ่งพระโขนง เพื่อขึ้นศาลในคดีที่เจ้าตัวเรียกว่า “คดีลูกเนรคุณ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นข้อพิพาทที่ถูกจับตามองจากสังคมอย่างใกล้ชิด
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ทั้งนี้ การออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อ้างว่าสูญหายจากตู้เซฟ ยิ่งทำให้คดีดังกล่าวได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีทางอาญาเพิ่มเติมในอนาคต โดยสาธารณชนยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและผลการดำเนินการทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด