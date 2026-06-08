ริ้วรอยใต้ตา สาเหตุ วิธีดูแล และการรักษาที่เหมาะสม
ริ้วรอยใต้ตา คือรอยย่นหรือเส้นบาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมของผิวหนังใต้ตา มักเริ่มปรากฏเมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป ส่งผลต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพโดยรวม
สาเหตุของรอยใต้ตาเกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น แสงแดด การพักผ่อนน้อย พฤติกรรมการแสดงสีหน้า รวมถึงพันธุกรรมและการขาดการบำรุงดูแลรอบดวงตา
ปัญหารอยย่นใต้ตาส่งผลให้ใบหน้าดูเหนื่อยล้า ไม่สดใส แต่งหน้าติดยาก และอาจสร้างความกังวลในเรื่องภาพลักษณ์
วิธีลดริ้วรอยใต้ตาด้วยตนเอง
การหลีกเลี่ยงแสงแดด
พักผ่อนให้เพียงพอ
ดื่มน้ำมากพอ
มาส์กใต้ตา
ใช้ครีมบำรุงผิว
การนวดใต้ตา
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
การรักษาริ้วรอยใต้ตาทางการแพทย์มีหลายทางเลือก เช่น ฟิลเลอร์ที่ช่วยเติมเต็มร่องลึกใต้ตา เลเซอร์ Picosure Pro ที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจน และเทคโนโลยี RF Microneedle Potenza ที่ลดรอยเหี่ยวย่นโดยไม่ทำร้ายผิว
Potenza เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีใต้ตาเหี่ยวย่นระดับปานกลางถึงลึก โดยให้ผลลัพธ์ดีและไม่เจ็บมาก
“ริ้วรอยใต้ตา คืออะไร รักษาวิธีไหนให้ได้ผลดี”
ริ้วรอยใต้ตา คืออะไร?
ริ้วรอยใต้ตา คือเส้นหรือรอยย่นใต้ตาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวหนัง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งริ้วรอยตื้นและริ้วรอยลึก ความยืดหยุ่นของผิวลดลงตามอายุ รวมถึงการแสดงสีหน้าและสภาพแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อการเกิดริ้วรอยบริเวณนี้ การมีริ้วรอยใต้ตาอาจเกิดตั้งแต่ช่วงอายุ 25 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้ที่พักผ่อนน้อยหรือโดนแดดบ่อย ผิวบริเวณนี้มีความบอบบาง จึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ริ้วรอยใต้ตา สาเหตุเกิดจากอะไร?
ผิวใต้ตามีความบางและไวต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างมากกว่าส่วนอื่นของใบหน้า ทำให้เกิดรอยเหี่ยวใต้ตาได้ง่าย ซึ่งมักเกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในหลายประการ:
อายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้คอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นผิวลดลง
พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ใต้ตาย่นและดูหมองคล้ำ
แสงแดด และรังสี UV ทำลายโครงสร้างผิว
การแสดงสีหน้า เช่น หัวเราะ ขยี้ตา หรือยิ้มบ่อย
พันธุกรรมและฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลง
ขาดการดูแลผิวรอบดวงตาอย่างเหมาะสม
ริ้วรอยใต้ตา ส่งผลเสียอย่างไร?
เมื่อมีรอยย่นใต้ตา จะส่งผลต่อบุคลิกภาพและภาพลักษณ์โดยรวมของใบหน้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังทำให้ดูเหนื่อยล้า ไม่สดใส และดูแก่กว่าวัย:
ทำให้ใบหน้าดูเหนื่อยล้าและหมองคล้ำ
ส่งผลต่อความมั่นใจ โดยเฉพาะเวลาสบตาหรือถ่ายรูป
อาจแต่งหน้าได้ยากขึ้น เครื่องสำอางตกร่องง่าย
เกิดความกังวลและรู้สึกไม่พอใจในรูปลักษณ์ของตนเอง
7 วิธีลดริ้วรอยใต้ตาด้วยตนเอง
หากคุณเริ่มมีริ้วรอยใต้ตาเบื้องต้น การดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยชะลอการเกิดรอยเหี่ยวย่นใต้ตาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งควรทำควบคู่ไปกับการดูแลผิวหน้าโดยรวม
1. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด
แสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำลายคอลลาเจนใต้ผิว การทาครีมกันแดดเป็นประจำโดยเฉพาะรอบดวงตาจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการสวมแว่นกันแดดหรือหมวกปีกกว้างขณะออกแดด เพื่อลดการเกิดใต้ตาเหี่ยวย่นในระยะยาว การดูแลนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยลดริ้วรอยใต้ตาได้อย่างปลอดภัย
2. พักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
การนอนหลับอย่างเพียงพอช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากพักผ่อนไม่พอจะสังเกตได้ว่าใต้ตาดูคล้ำและเหี่ยวย่น การนอนในท่าที่ถูกต้องก็มีส่วนลดแรงกดทับที่อาจส่งผลต่อการเกิดรอยใต้ตาได้เช่นกัน การนอนอย่างมีคุณภาพจึงเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญของการแก้ริ้วรอยใต้ตา
3. การมาส์กใต้ตา
การใช้แผ่นมาส์กใต้ตาที่มีส่วนผสมของสารบำรุง เช่น กรดไฮยาลูรอน วิตามินซี หรือเปปไทด์ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความแห้งกร้านของผิวได้เป็นอย่างดี ควรใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อรักษาความยืดหยุ่นของผิวและลดรอยเหี่ยวย่นใต้ตาอย่างอ่อนโยน
4. การใช้ครีมบำรุงผิวใต้ตา
ครีมบำรุงผิวรอบดวงตาที่มีส่วนผสมของเรตินอล เปปไทด์ หรือวิตามินอี สามารถช่วยลดรอยย่นใต้ตาได้ในระยะยาว ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยต่อผิวรอบดวงตา และใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เช้า-เย็น เป็นประจำ เพื่อฟื้นฟูผิวที่มีริ้วรอยใต้ตาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
5. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพิ่มออกซิเจนและสารอาหารให้แก่ผิว ผิวจึงดูสดใสและลดโอกาสเกิดรอยเหี่ยวย่นใต้ตาได้ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอยังช่วยลดความเครียด ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเร่งการเกิดริ้วรอยด้วย
6. การดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้ว
การรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะผิวใต้ตาที่มักสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่าย การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยให้ผิวเต่งตึงและลดรอยย่นใต้ตาได้อย่างเป็นธรรมชาติ การดื่มน้ำยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย
7. การนวดใต้ตา
การนวดเบา ๆ รอบดวงตาวันละ 1-2 ครั้ง ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ลดอาการบวม และทำให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้น การใช้นิ้วนางแตะเบา ๆ เป็นวงกลมบริเวณใต้ตา พร้อมใช้ครีมหรือออยล์ที่เหมาะกับผิวบอบบาง จะช่วยลดริ้วรอยใต้ตาได้ในระยะยาว
การรักษาริ้วรอยใต้ตา ด้วยวิธีหัตถการทางการแพทย์?
สำหรับผู้ที่มีริ้วรอยใต้ตาในระดับที่เด่นชัด การรักษาด้วยหัตถการทางการแพทย์สามารถดูแลปัญหาริ้วรอยใต้ตาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ปลอดภัย และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งช่วยชะลอการเกิดรอยย่นใต้ตาใหม่ และเสริมความมั่นใจได้
1. การเสริมฟิลเลอร์
การเติมฟิลเลอร์ไฮยาลูโรนิกแอซิดในบริเวณร่องลึกใต้ตา ช่วยคืนความเรียบเนียนให้ผิวทันที เหมาะกับผู้ที่มีใต้ตาเหี่ยวและร่องลึกจากการยุบตัวของชั้นไขมัน ผลลัพธ์มีความเป็นธรรมชาติและคงอยู่ชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด >> รู้จักโปรแกรมฟิลเลอร์ เพิ่มเติม
2. การเลเซอร์ Picosure Pro
เทคโนโลยี Picosure Pro เป็นเลเซอร์พลังงานสูงแบบ Picosecond ที่ใช้รักษารอยใต้ตา โดยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในระดับลึกอย่างแม่นยำ ช่วยลดรอยดำจุดด่าง รอยเหี่ยวย่นใต้ตา และฟื้นฟูผิวให้ดูเนียนละเอียดขึ้น เหมาะกับผู้ที่มีผิวบอบบางบริเวณรอบดวงตา >> รู้จักโปรแกรม Picosure Pro เพิ่มเติม
3. การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ Potenza
Potenza คือเทคโนโลยี RF Microneedle ที่ผสานระหว่างเข็มละเอียดและพลังงานคลื่นวิทยุเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนลึกถึงผิวชั้นใน โดยไม่ทำร้ายผิวด้านบน ทำให้ลดริ้วรอยรอบดวงตาได้อย่างปลอดภัย และไม่เจ็บมาก จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้มีรอยย่นใต้ตาในระดับปานกลางถึงลึก