ประธานสภาฯ ชูแนวคิดรัฐสภาเพื่อสังคม เล็งยกระดับเป็นแลนด์มาร์ก พร้อมปลูกฝังวินัยเคารพธงชาติทุกวัน

5 มิถุนายน 2569 โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และลูกจ้างกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “ร้อยดวงใจภักดิ์ สร้างความดีเพื่อสังคม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
.
ประธานรัฐสภากล่าวว่า นับตั้งแต่การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับบทบาทของรัฐสภาให้เป็นมากกว่าสถานที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องการผลักดันให้อาคารรัฐสภากลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้รัฐสภาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาติ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้
.
นายโสภณระบุว่า การพัฒนารัฐสภาจะดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร โดยนอกจากภารกิจหลักในการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีบทบาทในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้าน
.
สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรนั้น จะครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย การแข่งขันแอโรบิก การวิ่งเพื่อสุขภาพ ตลอดจนกิจกรรมด้านการปฏิบัติธรรมและการพัฒนาจิตใจ โดยเชื่อว่าการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออาคารรัฐสภาที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งควรได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ
.
ประธานรัฐสภายังแสดงความหวังว่า รัฐสภายุคใหม่จะเป็นสถาบันที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังให้กับประชาชน ควบคู่กับการทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติอย่างเข้มข้น และขยายบทบาทการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกับฝ่ายบริหาร
.
นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดกำหนดแนวปฏิบัติใหม่ภายในอาคารรัฐสภา โดยให้มีการยืนตรงเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เคยมีมาก่อนในรัฐสภาไทย เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านความรักชาติ ความมีระเบียบวินัย และความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของประเทศ