ควรทานอะไรเพื่อล้างพิษและลดความร้อนในตับ?
ตับจะตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่เราบริโภคในแต่ละวัน การบริโภคอาหารคุณภาพต่ำหรือไม่ถูกสุขอนามัยอาจทำให้ตับทำงานหนักเกินไป ส่งผลให้การทำงานของตับบกพร่อง ดังนั้น เพื่อปกป้องตับและลดความเสียหาย จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและการล้างพิษของตับ
1. บทบาทของตับ
ตับเป็นอวัยวะสำคัญในร่างกาย ทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ผลิตโปรตีน คอเลสเตอรอล และน้ำดี รวมถึงเก็บสะสมวิตามิน แร่ธาตุ และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการย่อยสลายสารพิษที่พบในสารต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ ยา และผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญ การดูแลสุขภาพตับให้ดีจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม ดังนั้น อาหารอะไรบ้างที่ดีต่อตับ? ด้านล่างนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพตับ
2. กาแฟดีต่อตับ
กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ดีที่สุดสำหรับการส่งเสริมสุขภาพตับ การศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟสามารถปกป้องตับจากโรคต่างๆ ได้ แม้ในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอยู่แล้ว งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งหรือความเสียหายของตับอย่างถาวรในผู้ที่มีภาวะตับเรื้อรัง
การดื่มกาแฟยังสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับชนิดหนึ่ง และส่งผลดีต่อโรคตับและการอักเสบ นอกจากนี้ การบริโภคกาแฟยังเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตในผู้ที่มีโรคตับเรื้อรัง ประโยชน์สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับตับของกาแฟจะพบได้ในผู้ที่ดื่มอย่างน้อยสามแก้วต่อวัน ประโยชน์เหล่านี้ดูเหมือนจะมาจากความสามารถของกาแฟในการป้องกันการสะสมของไขมันและคอลลาเจน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสองประการของโรคตับ
นอกจากนี้ กาแฟยังช่วยลดการอักเสบและเพิ่มระดับของสารต้านอนุมูลอิสระกลูตาไธโอน สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นอันตราย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในร่างกายและสามารถทำลายเซลล์ได้
ผลการศึกษาบางชิ้นชี้ว่ากาแฟสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพตับได้
ผลการศึกษาบางชิ้นชี้ว่ากาแฟสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพตับได้
3. ชา: เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย
ชาถือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจมีประโยชน์ต่อตับโดยเฉพาะ
การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการดื่มชาเขียว 5-10 ถ้วยต่อวันมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงตัวบ่งชี้สุขภาพตับในเลือด ในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (NAFLD) การบริโภคชาเขียวที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเวลา 12 สัปดาห์ช่วยปรับปรุงระดับเอนไซม์ตับและอาจลดความเครียดจากอนุมูลอิสระและการสะสมไขมันในตับ
นอกจากนี้ การทบทวนยังพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับต่ำกว่า โดยความเสี่ยงต่ำที่สุดในผู้ที่ดื่มสี่ถ้วยขึ้นไปต่อวัน
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอยู่แล้วควรระมัดระวังก่อนใช้ชาเขียวเป็นอาหารเสริม
4. ประโยชน์ของเกรปฟรุตต่อตับ
เกรปฟรุตมีสารต้านอนุมูลอิสระ 2 ชนิด ได้แก่ นาริงเจนินและนาริงกิน ซึ่งช่วยปกป้องตับตามธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าทั้งสองชนิดช่วยปกป้องตับจากความเสียหาย ผลการปกป้องของเกรปฟรุตเกิดขึ้นได้สองวิธี คือ ลดการอักเสบและปกป้องเซลล์
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถลดการเกิดพังผืดในตับ ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายที่เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสะสมมากเกินไปในตับ มักเกิดจากการอักเสบเรื้อรัง
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระในเกรปฟรุตและผลกระทบของมันนั้นดำเนินการในสัตว์ แต่หลักฐานในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเกรปฟรุตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขภาพตับโดยการต่อต้านความเสียหายและการอักเสบ
5. บลูเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่
บลูเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่มีสารแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้สีสันอันเป็นเอกลักษณ์แก่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และเชื่อมโยงกับประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย
การศึกษาพบว่าแครนเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่ทั้งผล รวมถึงสารสกัดหรือน้ำผลไม้ สามารถช่วยบำรุงสุขภาพตับได้ การรับประทานผลไม้เหล่านี้เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าสามารถปกป้องตับจากความเสียหายได้ นอกจากนี้ บลูเบอร์รี่ยังช่วยเสริมสร้างการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกันและระดับเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ
การทดลองอีกชิ้นหนึ่งพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ทั่วไปในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยชะลอการพัฒนาของรอยโรคและพังผืด
ในตับ ยิ่งไปกว่านั้น สารสกัดจากบลูเบอร์รี่ยังแสดงให้เห็นว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับในมนุษย์ได้ในการศึกษาในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่าผลกระทบเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในร่างกายมนุษย์หรือไม่
บลูเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่สามารถช่วยบำรุงสุขภาพตับให้แข็งแรงได้
บลูเบอร์รี่และแครนเบอร์รี่สามารถช่วยบำรุงสุขภาพตับให้แข็งแรงได้
6. ประโยชน์ขององุ่น
องุ่น โดยเฉพาะพันธุ์สีแดงและสีม่วง อุดมไปด้วยสารประกอบจากพืชที่มีประโยชน์มากมาย สารที่รู้จักกันดีที่สุดคือ เรสเวอราทรอล ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าองุ่นและน้ำองุ่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพตับ นอกจากนี้ การวิจัยเกี่ยวกับส่วนประกอบในองุ่นยังเผยให้เห็นถึงข้อดีต่างๆ รวมถึงการลดการอักเสบ การป้องกันความเสียหาย และการเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
การศึกษาหนึ่งที่ทำในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (NAFLD) พบว่าการรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นเวลาสามเดือนช่วยปรับปรุงการทำงานของตับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นรูปแบบเข้มข้น การรับประทานองุ่นทั้งลูกอาจไม่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมก่อนที่จะแนะนำสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเพื่อสุขภาพตับ
7. ลูกแพร์หนาม
ต้นกระบองเพชรลูกแพร์หนาม หรือที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์ว่า Opuntia ficus-indica เป็นกระบองเพชรที่นิยมรับประทาน ผลและน้ำของมันเป็นรูปแบบที่บริโภคกันมากที่สุด กระบองเพชรลูกแพร์หนามถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร บาดแผล ความเหนื่อยล้า และโรคเกี่ยวกับตับมานานแล้ว
ในการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 55 คน พบว่าสารสกัดจากกระบองเพชรลูกแพร์หนามช่วยลดอาการเมาค้างได้ ผู้ที่รับประทานสารสกัดมีอาการคลื่นไส้น้อยลง ปากแห้ง เบื่ออาหารน้อยลง และมีโอกาสเมาค้างรุนแรงน้อยลงถึง 50% หากรับประทานสารสกัดก่อนดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสารที่ตับกำจัดสารพิษออกไป
อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำและผลของกระบองเพชรลูกแพร์หนามแทนสารสกัด
8. น้ำบีทรูท
น้ำบีทรูทเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไนเตรตและสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าเบตาเลน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยการลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระและการอักเสบ การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าน้ำบีทรูทช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระและการอักเสบในตับ ขณะเดียวกันก็เพิ่มเอนไซม์ล้างพิษตามธรรมชาติ
ประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆ ของน้ำบีทรูทได้รับการสังเกตในสัตว์ทดลองและได้รับการยืนยันในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันประโยชน์ของน้ำบีทรูทต่อสุขภาพตับในมนุษย์
น้ำบีทรูทมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อการล้างพิษตับ
น้ำบีทรูทมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อการล้างพิษตับ
9. ผักตระกูลกะหล่ำ
ผักตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำดาว บรอกโคลี และผักกาดเขียว เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องปริมาณใยอาหารสูงและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
การศึกษาพบว่าสารสกัดจากกะหล่ำดาวและต้นอ่อนบรอกโคลีช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ในการล้างพิษและปกป้องตับจากความเสียหาย การวิจัยในเซลล์ตับของมนุษย์บ่งชี้ว่าผลกระทบนี้ยังคงอยู่แม้เมื่อกะหล่ำดาวถูกปรุงสุกแล้ว นอกจากนี้ การศึกษาล่าสุดในผู้ชายที่เป็นโรคไขมันพอกตับพบว่าสารสกัดจากต้นอ่อนบรอกโคลีซึ่งอุดมไปด้วยสารประกอบจากพืชที่เป็นประโยชน์ ช่วยปรับปรุงระดับเอนไซม์ในตับและลดความเครียดจากอนุมูลอิสระ
10. ถั่ว
ถั่วมีไขมันดี สารอาหาร เช่น วิตามินอี สารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม ถั่วมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสุขภาพหัวใจ แต่ยังส่งผลดีต่อตับด้วย
การศึกษาเชิงสังเกตการณ์เป็นเวลาหกเดือนในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (NAFLD) จำนวน 106 คน พบว่าการรับประทานถั่วมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงระดับเอนไซม์ตับ นอกจากนี้ การศึกษาอื่นๆ ที่วิเคราะห์ประโยชน์ของถั่วก็แสดงผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยบ่งชี้ว่าผู้ชายที่รับประทานถั่วในปริมาณน้อยมีความเสี่ยงสูงกว่าในการเป็นโรค NAFLD เมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานในปริมาณมาก แม้ว่าจะยังต้องการการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติม แต่ข้อมูลเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าถั่วเป็นกลุ่มอาหารที่สำคัญสำหรับสุขภาพตับ
11. ปลาที่มีไขมันสูง
ปลาที่มีไขมันสูงอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นไขมันดีที่ช่วยลดการอักเสบและเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ไขมันในปลาที่มีไขมันสูงยังเป็นประโยชน์ต่อตับด้วย การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรดไขมันโอเมก้า 3 ช่วยป้องกันการสะสมไขมันในตับ รักษาระดับเอนไซม์ให้เป็นปกติ ต่อต้านการอักเสบ และปรับปรุงภาวะดื้อต่ออินซูลิน
แม้ว่าการบริโภคปลาที่มีไขมันสูงซึ่งอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 จะเป็นประโยชน์ต่อตับ แต่การเสริมโอเมก้า 3 ในอาหารควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ นอกจากนี้ อัตราส่วนของโอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ก็มีความสำคัญเช่นกัน อัตราส่วนโอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ที่สูงเกินไปอาจส่งเสริมการเกิดโรคตับ ดังนั้นการลดปริมาณการบริโภคไขมันโอเมก้า 6 จึงเป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน
กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่พบในปลาที่มีไขมันสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์มากมาย
กรดไขมันโอเมก้า-3 ที่พบในปลาที่มีไขมันสูงมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์มากมาย
12. น้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอกถือเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย รวมถึงผลดีต่อหัวใจและระบบเผาผลาญ ดังนั้น น้ำมันมะกอกจึงมีผลดีต่อตับด้วยเช่นกัน จาก
การศึกษาในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากแอลกอฮอล์ (NAFLD) จำนวน 11 คน พบว่าการบริโภคน้ำมันมะกอกวันละ 1 ช้อนชา (6.5 มล.) ช่วยปรับปรุงระดับเอนไซม์ตับและไขมันในตับ
นอกจากนี้ น้ำมันมะกอกยังช่วยเพิ่มระดับโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับผลดีต่อระบบเผาผลาญ ผู้เข้าร่วมการศึกษายังพบว่ามีไขมันสะสมในตับน้อยลงและมีการไหลเวียนของเลือดในตับดีขึ้น
การสะสมไขมันในตับเป็นลักษณะเด่นของโรคตับในระยะเริ่มต้น ดังนั้น ผลดีของน้ำมันมะกอกต่อไขมันในตับ พร้อมกับประโยชน์ต่อสุขภาพอื่นๆ จึงทำให้น้ำมันมะกอกเป็นส่วนสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ
นอกจากการให้ความสำคัญกับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อตับแล้ว การรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการตรวจสุขภาพเป็นประจำก็เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินสุขภาพตับและปรับเปลี่ยนอาหารของคุณให้เหมาะสม